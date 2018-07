Suspeito de roubo é detido pela PM

Jovem teria usado controle remoto para simular estar armado

CARATINGA – Um roubo a um posto de combustíveis, localizado na avenida João Caetano do Nascimento, região do bairro Rodoviários, foi registrado na manhã de ontem. A Polícia Militar conseguiu prender o suspeito Mike William de Oliveira, 25 anos. Segundo a PM, o jovem teria usado um controle remoto para simular estar armado.

Uma das funcionárias do estabelecimento contou que o autor estaria em um táxi. Ela disse que se posicionou para fazer o abastecimento, quando o passageiro do táxi entregou uma bolsa e disse “põe dinheiro todo na bolsa, pega mais lá dentro, pega as moedas”. Segundo ela, o autor mostrou um objeto com cabo preto. Diante da situação, a funcionária teve receio e entrou 106 reais que estavam em seu poder.

A funcionária passou as características do autor e do veículo e os militares fizeram rastreamento, tendo o encontrado em um posto de combustíveis no Bairro das Graças. De acordo com a PM, ao perceber a chegada da viatura, mandou que o motorista do táxi saísse do local. Mike ainda teria gritado ‘vai vaza, vaza’. O jovem ainda tentou reagir, investindo contra os militares, sendo necessário algemá-lo.

O taxista, 65 anos, contou que estava no ponto perto do terminal rodoviário, quando Mike chegou e solicitou corrida até o bairro Santa Zita. De acordo com o taxista, durante o trajeto, o jovem pediu para parar no posto de combustíveis, pois tinha ‘um dinheiro’ para pegar no estabelecimento. Após o roubo ao posto, de acordo com o taxista, seguiram sentido ao bairro Santa Cruz, mas Mike ordenou que fosse em direção ao Bairro das Graças, pois tinha a intenção de roubar outro posto de combustíveis.

O suspeito Mike foi detido e antes de ser conduzido para Delegacia de Polícia Civil, foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames. De acordo com a PM, o jovem consta como autor de uma tentativa de roubo registrada no sábado (30/06) e também seria o autor de um roubo ocorrido na rua Monsenhor Rocha.