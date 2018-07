Voleibol de Caratinga vai para fase Estadual do JEMG pela primeira vez

Equipe da Escola Estadual Princesa Isabel foi classificada após vencer time de Salto da Divisa na etapa regional

CARATINGA- A etapa regional do Programa Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG/2018, que teve início na última segunda-feira (25), encerrou-se ontem. Os municípios de Além Paraíba, Arcos, Formiga, Monte Carmelo e Teófilo Otoni receberam os mais de 5000 estudantes-atletas.

Esta fase acontece em seis municípios do Estado, com as competições de basquetebol, futsal, handebol, peteca, vôlei, vôlei de praia e xadrez. Nela, disputam as escolas inscritas das seis cidades-sede, além das equipes vencedoras da etapa microrregional, nas modalidades coletivas (basquetebol, futsal, handebol e vôlei), e os quatro primeiros estudantes-atletas colocados, em cada módulo e naipe, na modalidade de xadrez.

Na regional Vale do Aço, em Teófilo Otoni, 160 escolas de 87 municípios, competiram nas modalidades de basquete, futsal, handebol, peteca, vôlei, vôlei de praia e xadrez. O vôlei masculino (alunos de 15 a 17 anos) da Escola Estadual Princesa Isabel, representou Caratinga na final, que ocorreu às 11h de ontem contra o time de Salto da Divisa. Os jogadores caratinguenses foram campeões e garantiram a primeira classificação da escola para uma etapa estadual do JEMG.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais constituem uma ação do Governo de Minas Gerais, realizado por meio da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria de Estado de Educação. A execução da competição é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).