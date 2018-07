PAINEL 01/07/2018

Café

A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou ontem que os estoques de passagem privados de café no Brasil em 31 de março último somavam 9,866 milhões de sacas de 60 kg. Especialistas do setor ficam num dilema se este estoque de passagem nas mãos do setor privado seria o utilizado da safra 18/19 que iniciou a colheita em abril.

Café II

Segundo especialista de Santos (Escritório Carvalhares), é difícil chegar ao número real dos estoques brasileiros privados de passagem em 30 de junho, mas ele certamente será bem menor do que o anunciado ontem. Os estoques públicos zeraram no final do ano passado e a cada ano o quadro se mostra mais apertado. Isso acontece com um cenário de consumo em alta em praticamente todo o mundo.

Café III

À medida que os trabalhos de colheita avançam vai se consolidando a impressão de que os números da próxima safra brasileira de café não serão superiores aos estimados pela CONAB. Provavelmente ficarão um pouco abaixo. Nesta semana o Rabobank divulgou que estima um crescimento de 15,4% para a colheita de café do Brasil na safra 2018/2019 em comparação à safra 2017/2018. Segundo o banco, os números apontam para um total de 56,8 milhões de sacas, enquanto que no último ano foram colhidas 49,2 milhões. A safra cresceu principalmente para o conilon, que teve grandes perdas nos últimos anos devido às severas secas.

Café IV

O dólar voltou a se valorizar frente ao real nesta semana. Com a valorização, os preços do café em Nova Iorque foram pressionados, perdendo 185 pontos nos contratos com vencimento em setembro próximo. Mesmo com a queda de 185 pontos em reais por saca, os preços na ICE tiveram uma pequena alta. No mercado físico brasileiro o cenário não se alterou. O produtor resiste em vender nas bases oferecidas pelos compradores, dificultando o fechamento de um número maior de negócios. Vendem apenas o necessário para fazer frente às despesas. A colheita traz grande aumento nas despesas dos produtores, mas mesmo assim não se nota pressão vendedora. Apenas na zona da mata, onde a colheita começou um pouco mais cedo, acontece um volume maior de negócios fechados.

Política

A semana do aniversário da cidade passou com vários eventos culturais e com inaugurações da nova administração. O prefeito Dr. Welington inaugurou a Unidade Básica de Saúde do bairro Aparecida II, posto de saúde do povoado de São Pedro, distrito de Sapucaia e iluminação da Praça da Estação e campo no bairro Santo Antonio.

Eventos culturais

Outro evento que encantou os caratinguenses foi o trio “Cantores de Deus” que se apresentou em frente à catedral no último sábado (23) e a exposição dos 85 anos de história do cartunista caratinguense Ziraldo. Na última sexta-feira (29) houve a abertura da Motofest que foi boa opção de lazer neste final de semana.

Adalclever Lopes

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o caratinguense Adalclever Lopes esteve nesta última sexta-feira (29) em evento político na cidade de Manhuaçu como pré-candidato ao governo de Minas pelo MDB. Pelo que se comenta, Adalclever segue firme no propósito de colocar o MDB de novo no topo da política mineira.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes, nos bastidores da política, anuncia mais 3 milhões de recursos ainda essa semana que começa, para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Mauro Lopes não quis comentar nada a respeito, mas pronunciará assim que o dinheiro estiver depositado na conta, que deverá ser até sexta-feira (06/07).

Pedro Leitão

O pessoal do setor agrícola também está ansioso pelo depósito do governo do estado de 800 mil da reforma do Mercado Municipal de Caratinga pela intervenção do ex-secretário de estado de Agricultura, Pedro Leitão. A reforma do mercado em Caratinga é a marca que Pedro quer deixar do legado de quando assumiu uma pasta no mais alto escalão do governo.

David da Academia

Quem esteve presente na inauguração da iluminação do estádio do bairro Santo Antônio foi o professor David da Academia. Ele, que é ligado ao esporte, foi conferir as ações do governo municipal no setor e é claro, abrir espaço político para sua candidatura a deputado estadual representando a santa terrinha.