Funec-Casu investe em equipamento de última geração para vídeo cirurgia

CASU – Hospital Irmã Denise começa a utilizar torre para cirurgias minimamente invasivas por vídeo na próxima semana

CARATINGA – O Bloco Cirúrgico do CASU – Hospital Irmã Denise já realiza diversas modalidades de cirurgias de pequena, média e grande complexidade e acaba de investir em um equipamento de última geração com aparelho de imagem que permite ao cirurgião ter uma visão detalhada da cavidade onde está sendo realizada a cirurgia.

“O foco do CASU é o conforto e a segurança do paciente”, enfatiza a diretora de Assistência à Saúde, enfermeira Paula Cristina Botelho. “Aqui realizamos um atendimento de excelência desde o acolhimento do paciente à realização dos procedimentos e o Centro Cirúrgico é um dos setores que vem recebendo grandes investimentos da Funec-Casu. Além da mesa ortopédica de última geração, do carrinho de anestesia e do Arco Cirúrgico, que garante precisão e colabora para o sucesso em cirurgias ortopédicas, vasculares, cardíacas, urológicas dentre outras, nosso bloco conta, agora, com mais esse importante equipamento, a torre para cirurgias por vídeo”.

De acordo com o gerente de vendas da CLALMEDI Comércio e Representações Ltda, empresa de Belo Horizonte responsável pela instalação do equipamento, Wilson Tristão Pacheco, os aparelhos, em conjunto, formam uma torre para cirurgias minimamente invasivas por vídeo (ou vídeo cirurgia).” Essa torre é composta por monitor de grau médico registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), resolução HD que permite ao cirurgião uma visão detalhada, câmera de vídeo, fonte de luz, insuflador e um aparelho para litotripsia pneumática”.

Torre para vídeo cirurgia começa a ser usada na próxima semana

Com este equipamento, já instalado, o CASU – Hospital Irmã Denise passa a realizar todos os procedimentos cirúrgicos por vídeo, sendo os principais a Laparoscopia; Endorologia; Artroscopia; Histeroscopia; Laparoscopia Ginecológica; Cirurgias urológicas (quebra o cálculo através de ar comprimido); Otorrinolaringologia, dentre outras.

Para o cirurgião Geral e do Aparelho Digestivo, o médico Madson Andrade, a utilização dos novos equipamentos traz muita comodidade aos procedimentos cirúrgicos. “A chegada dessa aparelhagem é fundamental porque permite oferecermos técnica cirúrgica mais moderna, menos invasiva, menos traumática. Com o uso de mais esse recurso o CASU – Hospital Irmã Denise amplia as oportunidades de fazermos mais procedimentos cirúrgicos, como apêndice, hérnia, laqueaduras, cirurgias de cólon, intestino; permite operar pacientes obesos com mais facilidade”.

Ainda de acordo com o médico, o uso do equipamento traz todas as vantagens para o paciente por ser uma cirurgia sem corte – incisão micro câmera, recuperação mais rápida, pela estética, uma vez que a cicatriz é bem menor, assim como traz menos riscos de contaminação por bactérias.