PM abre concurso para selecionar 1.560 soldados

Salário inicial é de R$ 3.278,74. Provas serão no primeiro semestre de 2019

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriu concurso público para o preenchimento de 1.560 vagas para soldado. As provas serão no primeiro semestre de 2019. As provas terão duas fases, a objetiva, de conhecimentos gerais, e a de avaliação psicológica, física e exames de saúde e toxicológico. O salário inicial é de R$ 3.278,74.

A taxa de inscrição custa R$ 122,95 e deve ser paga até o dia 31 de julho. O edital com todas as informações pode ser consultado

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos legais para ingresso no Curso de Formação de Soldados da PMMG são os seguintes:

a) ser brasileiro(a); b) possuir nível superior de escolaridade; c) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; d) ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade na data da inclusão, prevista para o dia 11 de fevereiro de 2019 para os candidatos às vagas para Belo Horizonte e sua região metropolitana; e dia 20 de maio de 2019 para os candidatos às vagas para o interior do estado; e) possuir idoneidade moral; f) ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros); g) ter sanidade física e mental; h) ter aptidão física; i) ser aprovado em avaliação psicológica; j) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades policial militar; k) não ter sido demitido da PMMG, de outra instituição militar estadual ou das Forças Armadas; não ter dado baixa no conceito “C” nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais; não ter sido exonerado ou demitido da PMMG ou do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais com base no art. 146, incisos II, III, IV ou V, letra “a” e “caput” do art. 147, da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.

VAGAS

Serão oferecidas 1.560 vagas, conforme quadro de distribuição: