Mudança no comando do Lions Itaúna

Clotilde Junqueira transfere o martelo para Giovani José Vieira

CARATINGA – Em concorrida solenidade, o Lions Clube Caratinga Itaúna despediu-se do casal presidente Clotilde Ferreira Junqueira e Carlos Augusto Junqueira e empossou o casal que comandará o clube no Ano Leonístico 2018/2019, Giovani José Vieira e Maria de Lourdes Lima Vieira. A reunião contou com a partição de Luiz Eduardo de Araújo, que fez a composição da mesa diretora; e Maria Célia Bomfim, que fez a invocação a Deus; de Ana Mara Faiçal Loures, que registrou a presença e cumprimentou os convidados; Eugênio Maria Gomes – colunista do jornal DIÁRIO DE CARATINGA -, que atuou como mestre de cerimônias para o casal que entregou a gestão e foi confirmado na função pelo casal que tomou posse; de Heloisa Maria Oliveira Chálabi Freitas, que fez a saudação à presidente Clotilde e de Karime Felipe Batista, que homenageou a presidente com uma placa.

A presidente Clotilde Junqueira, ao despedir-se do cargo, fez questão de agradecer a cada um dos membros da diretoria e do clube. “Quando eu assumi fiz questão de registrar que havia chegado a minha hora, que tinha demorado a aceitar a assumir a presidência porque sabia que só poderia fazê-lo se pudesse assumir, integralmente, as funções do cargo. Graças a Deus foi um ano de muito trabalho e só tenho a agradecer ao clube e à comunidade, parceiros em todas as inúmeras atividades desenvolvidas por nós”, registrou a presidente. Em seguida, a presidente fez a entrega de flores ao novo casal presidente, dando-lhes as boas-vindas, gesto que foi retribuído por Giovani e Maria de Loures, que fizeram a entrega de uma bela lembrança ao casal Clotilde e Carlos Augusto.

Em seu pronunciamento, Giovani Vieira realçou o trabalho desenvolvido pelo clube, sob o comando de Clotilde e Carlos Augusto, conclamando os companheiros, companheiras e domadoras para mais um ano de muito trabalho, desinteressado, em prol da comunidade. Também fez uso da palavra o coordenador de LCIF, Eugênio Maria Gomes, homenageando com suas palavras o trabalho desenvolvido por Clotilde. “Ano passado, ao fazer uso da palavra, registrei que Clotilde teria que se esforçar muito para fazer uma gestão tão boa quanto à do companheiro Celestino. E ela fez, e muito. Em todas as áreas, o Lions esteve presente: saúde, social, cultural, educacional, ambiental… Nunca se ouviu falar tanto do trabalho de Lions como nesta gestão. Nossa presidente é acelerada e puxou o comboio do trabalho em prol da humanidade com muito entusiasmo e invejável energia. Sua gestão será, sem dúvida alguma, um marco na história do nosso clube. O novo presidente, assim como todos nós que fazemos parte deste clube, teremos um enorme desafio de manter o status do Itaúna como um dos mais importantes e atuantes clubes de serviço da região Leste de Minas Gerais”, concluiu o nosso colunista.

Várias autoridades estiveram presentes, a exemplo do comandante do 62º Batalhão da PM de Caratinga, tenente- coronel Luciano Reis; do prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira; do presidente da Câmara Municipal de Caratinga, Walter Cardoso; do sargento do Tiro de Guerra de Caratinga, Carlos Heleno; do presidente do Grupo Sistec, jornalista Humberto Luiz, dentre outros. A noite foi encerrada com um jantar especial.

NOVA DIRETORIA

O cerimonial de posse foi presidido pela presidente Clotilde e tomaram posse os seguintes membros:

Presidente – CL Giovani José Vieira

Presidente Imediato – CaL Clotilde Maria Ferreira Junqueira

1º Vice-presidente – CL Ciro Fontes da Costa

2º Vice-presidente – CaL Margareth de Lourdes Boy Bacelar

3º Vice-presidente – CaL Rosângela Maria de Medeiros Santana

1ª Secretária – CaL Rosângela Maria de Medeiros Santana

2º Secretário – CL Ricardo Pinheiro Laignier

1º Tesoureiro – CL Paulo Roberto Santana

2º Tesoureiro – Cal. Maria de Lourdes Lima Vieira

Diretora Social – CaL Julimara de Cássia Ferreira Pessine

Diretor de Patrimônio – Cl Ozéias Alves de Faria

Diretor de Sócio – Cl Carlos Augusto Ferraz Junqueira

Coordenador de LCIF – Cl Eugênio Maria Gomes

Diretora Vogal 1 – CaL Maria do Socorro Roberto Faria

Diretora Vogal 2 – CaL Vânia Celeste Soares de Souza

Diretora Vogal 3 – CL Carlos Augusto Ferraz Junqueira

Diretora Vogal 4 – CL Eduardo Campos Porto