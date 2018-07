Nesta semana tem Especial Cazuza com Nathan Vieira Trio

DA REDAÇÃO- Nathan Vieira, Pablo Bragança e Gabriel Vidigal. Este é o Nathan Vieira Trio e em julho estão promovendo o show Vida Louca Vida – Especial Cazuza. Uma homenagem a este poeta do Rock Brasileiro, no ano em que ele completaria 60 anos.

“O show é uma homenagem à carreira do Cazuza, por isso mesmo tem um repertório diverso dentro do universo do poeta, desde os grandes clássicos do Rock, passando pelo Blues e com uma pitada de Bossa Nova”, diz Nathan Vieira sobre o show.

O trio sobe ao palco para uma apresentação em formato elétrico, ou seja, guitarra, baixo e bateria na mais clássica das formações do Rock n’ Roll. É uma apresentação diferente. Somente com canções conhecidas, dançantes e rebeldes como Cazuza, porém ao mesmo tempo intimista pela proximidade do público e o que se espera é uma grande interação banda e público, aonde as pessoas vão interagindo com música e poesia que são o legado de Cazuza.

“São músicas de qualidade e que representam uma parte da história recente do Brasil. O discurso de Cazuza é o de uma geração onde a juventude se via livre para se expressar após 20 anos de ditadura militar, e se identificava com o tom forte de críticas e rebeldia em suas letras. Além da poesia, que é superimportante, o show resgata valores musicais de um tempo onde o que se ouvia nas rádios e nas ruas era muito mais diversificado em termos de estilos do que o cenário que hoje vemos imposto pela indústria fonográfica.”, completa Nathan Vieira.

O show Vida Louca Vida – Especial Cazuza com Nathan Vieira Trio será realizado sexta-feira 6 de julho, às 20h, no Centro Cultural Casarão das Artes em Caratinga. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos a R$ 15,00 diretamente com os músicos, na Loja Tribu’s, Nanda Salles Tatoo ou no Centro Cultural Casarão das Artes – Rua João Pinheiro, 154.