Evento movimentou Caratinga com os ruídos dos motores e muito rock and roll

CARATINGA– Motociclistas de Minas Gerais e de outros estados estiveram em Caratinga na sexta (29/06) e ontem para participarem do VI Motofest. O evento atraiu motociclistas de várias partes do país. Foram dois dias com ruídos de motores e muito rock and roll.

Estrutura completa foi montada com tendas, praça de alimentação e palco para sete bandas de Caratinga, Ipatinga e dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo se apresentarem na Praça da Estação. A organização esperava a presença de pelo menos quatro mil motociclistas, além do público que prestigia o evento.

Na sexta-feira (29/06) se apresentaram After Burn, Drenna, Gestrudes, Uncle’s Band e Nathan Vieira e Trio. Ontem, houve a benção para os motociclistas e homenagens. Para encerrar, a chamada ‘Grande Noite’, que contou com a apresentação de cinco bandas.

A festa além de entretenimento e fazer parte da comemoração dos 170 anos de Caratinga, também tem caráter social, pois os moto-clubes vão colaborar com duas instituições assistenciais de Caratinga. No ato da inscrição, cada motociclista contribuiu com um quilo de alimento para ser doado à Fundação Cidade dos Meninos (Funcime). A Casa de Amparo é responsável pela praça de alimentação onde toda a renda arrecadada será revertida ao trabalho que realiza junto aos moradores em situação de rua.