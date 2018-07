Prefeito fala sobre destinação de veículo para a Saúde e situação de animais de rua

CARATINGA– O prefeito de Caratinga Welington Moreira (DEM), recebeu o DIÁRIO DE CARATINGA para responder aos questionamentos sobre dois assuntos que repercutiram esta semana: a destinação de um veículo enviado a Caratinga por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Vanderlei Miranda (PMDB) com requerimento para a indicação do recurso de autoria do vereador Rominho Costa (PMDB) e a situação dos animais de rua.

A questão do veículo ganhou repercussão, após Rominho dizer durante uma reunião da Câmara, que o Fiat Doblò 0 km, que teve a entrega simbólica das chaves em maio deste ano para a equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), não teria sido entregue ao grupo.

Segundo Dr. Welington, foram indicados dois veículos pelo deputado Vanderlei Miranda, que inicialmente seriam cedidos Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom) e para uma entidade assistencial que atende a dependentes químicos. “Quando nós recebemos o termo de cessão vindo do governo do estado foi mencionado que os veículos não deveriam ser cedidos a nenhuma outra instituição, que não estivesse diretamente ligada ao poder público. Nós informamos às pessoas responsáveis pelas duas entidades e, a partir de então, o vereador nos procurou e solicitou que nós pudéssemos estar fazendo a destinação de um veículo para o SAD e o outro para os PSFs (Posto Saúde da Família)”.

Conforme o prefeito, não havia uma obrigatoriedade em destinar o veículo a determinado setor, desde que atendesse a finalidade de atender à área da saúde. “Conversamos a respeito desta situação e disse a ele que inobstante dessa indicação, a Prefeitura tinha outras necessidades, mas nós buscaríamos dar prioridade para as indicações. Apesar de nós não estarmos adstritos a essas indicações, diferentemente de verbas carimbadas ou destinadas para determinado fim que não podem ser usadas para outro. Maquinário, veículos em si, têm essa flexibilidade dentro da administração para serem utilizados onde houver maior necessidade”.

Dr. Welington ainda ressalta que para atender cerca de 50 pacientes, o SAD conta hoje com três veículos “à disposição, 24 horas por dia”. “Enquanto temos cerca de 15 a 20 veículos para serem para atender a população de 95 mil habitantes. A desproporcionalidade é muito grande e eu não poderia jamais cometer a insanidade de deixar de prestar os atendimentos dentro daquilo que nós entendemos ser premente, evitar que as pessoas que necessitam desses deslocamentos, principalmente para fora do município, sejam acometidas de problemas que depois estarão na mesma situação que hoje estão aquelas pessoas atendidas pelo SAD”.

Ele ainda enumera as despesas com a realização do programa no município. “Tem uma verba específica que vem do governo federal, que é pouca diga-se de passagem, são R$ 56.000, onde 50% é utilizado para bonificação dos servidores que prestam serviços ali. Hoje dois médicos em atividade e a doutora Mônica que está de licença a maternidade; mais enfermeiro técnico de enfermagem e demais pessoas que trabalham. Então, cerca de R$ 28.000 destinados ao programa. O restante desse programa é custeado pelo município e gira mensal em torno de R$ 200.000 a R$ 250.000 colocando-se aí gasolina, equipamentos e medicamentos que são bem caros”.

O chefe do executivo reitera que acredita que a Administração tomou a providência mais adequada. “Nós acordamos com o vereador, mas isso não nos engessa no sentido de dentro da administração, estar onde será mais útil naquele momento o veículo. Isso que nós fizemos e é um veículo que seria muito mais útil como está sendo hoje, em outra área da saúde, do que seria no SAD, para realização do transporte das pessoas, principalmente dos funcionários ali lotados. Quando vem para saúde, temos vários setores dentro dela e podemos destinar dentro daquilo que se faz necessário. No SAD, as pessoas hoje assistidas, em princípio, são acamadas e que não é mais viável que elas permaneçam internadas em hospital pelo alto custo não do governo municipal, mas dos governos estadual e federal, que são os custeadores de medicina de alta e média complexidade. Por ser viável que a cada cinco, seis dias ou diariamente permaneçam internadas é feito esse atendimento domiciliar pela equipe do SAD, um programa do governo federal, que trouxe encargos para os municípios, em específico Caratinga que resolveu adotar esse programa e a despesa maior fica por conta do município”.

Mas, o prefeito afirma que há a possibilidade do SAD ser beneficiado com algum veículo futuramente. “Independentemente disso, nós já estávamos trabalhando no sentido de viabilizarmos a destinação de mais um veículo para o SAD, mas que estivesse dentro das condições para transporte dos membros da equipe e não para as pessoas em saúde, porque já temos veículos disponíveis a qualquer momento para o transporte desses pacientes que necessitarem de ser conduzidos para qualquer unidade hospitalar”.

Onde está o veículo?

O grande questionamento da população foi em torno de onde está o veículo, que foi anunciado que seria destinado ao Serviço de Atendimento Domiciliar. Ele está sendo utilizado pela equipe do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). “Pacientes que necessitam de ser transportados para fora do município em um veículo com condições adequadas, ou seja, com ambulância. O outro veículo passou a ser utilizado nos PSFs, mas nós não podemos canalizar para que seja utilizado somente em um. Temos cerca de 24 PSFs, a maioria deles aqui na zona urbana do município. Então, está sendo devidamente utilizado para o atendimento em transporte dos pacientes e também dos funcionários que laboram nesses setores”.

Sobre os comentários de que um dos médicos do SAD estaria fazendo atendimentos de bicicleta pela falta de veículos, ele classificou a informação como “falsa, enganosa, maliciosa e tendenciosa”. “Questionou-se muito em relação a essa situação do veículo dizendo que um dos membros da equipe médica estava fazendo os deslocamentos para os atendimentos de bicicleta. Pelo que a gente acompanha diuturnamente e por aquilo que a gente idealizou dentro do programa, acredito que ele esteja utilizando da bicicleta porque quer fazer, acha que é saudável, interessante e nós respeitamos isso. Agora, o que não se pode é tentar jogar nas costas do município essa responsabilidade, quando na verdade temos veículos e motoristas disponíveis 24 horas por dia. Como gestor não tenho autonomia para coibir ou proibir esse servidor de se utilizar desse meio de transporte para comparecer aos locais de atendimento, se deslocar da sua residência ou do local que esteja exercendo outra atividade profissional para comparecer a sede do SAD”.

E afirma que os profissionais que atuam neste setor têm flexibilidade de horário, mas têm de permanecer em disponibilidade. “Os pacientes necessitam do atendimento monitorado durantes os dias e quando se faz necessário, em caso de mais urgência ou acometimento de um problema mais grave, esse médico juntamente com a equipe se desloca para o local para fazer esse atendimento emergencial. Todos os profissionais que trabalham no SAD laboram em outras atividades públicas, alguns também prestam serviço para o estado, então não tem uma rigidez de horário, desde que o programa seja atendido em tempo e a hora. Isso tem sido feito por eles, mas não podemos esquecer de que não são escalas nem horários rígidos e têm total liberdade para execução de seus trabalhos, inclusive deve ser um dos setores que mais liberdade tem dentro da administração para isso”.

SITUAÇÃO DOS ANIMAIS DE RUA

O assunto sobre os animais de rua foi mais discutido nos últimos dias, após episódios de maus tratos a cães. Muitas pessoas também têm afirmado o grande número de cachorros soltos pela cidade. Dr. Welington afirma que vê a situação com uma “preocupação imensa”.

O DIÁRIO questionou sobre a situação da construção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). “Temos trabalhado diuturnamente para conseguir resolver esse problema, mas, nós batemos em duas frentes de resistência. A primeira delas, quando assumimos, encontramos o Centro de Zoonoses, que há anos e anos vinha sendo construído. Tivemos pessoalmente no local, detectamos os atrasos significantes na obra e a impossibilidade de se reconstruir ou de dar retomada à execução com o valor que ainda resta para ser repassado pelo estado. Estivemos na Secretaria de Estado de Saúde, conversando com o secretário no sentido de que nós pudéssemos ter a obtenção de mais recursos para essa construção que será de grande importância para o município de Caratinga e região. Até então não tínhamos tido resposta”.

O prefeito afirma que em verificação da planilha de custos e gastos do CCZ, a obra seria para cinco módulos, com o valor de R$ 815.000. “Eles começaram a construir três módulos e hoje estão inacabados, sem reboco, portas, instalação elétrica, pintura. Ou seja, a parte mais cara do investimento deixou de ser feita e mais dois módulos para serem feitos. Gastou-se quase R$ 500.000 e ainda restam pouco mais de R$ 300.000 para o restante da construção e acabamento. Ontem estive novamente em Belo Horizonte na tentativa de sensibilizar o governo do estado no sentido de que precisamos acabar essa obra e, independentemente do que foi feito com os recursos gastos lá até então sem ter chegado àquilo que deveria se chegar com o valor já repassado a empresa que prestou aquele serviço. Estamos adotando todas as medidas administrativas e jurídicas relacionados a isso também”.

O segundo fator que estaria “travando a prefeitura” é o que Dr. Welington destaca ser uma ocupação indevida do Parque de Exposições, para abrigar cães que estão sob os cuidados da ONG LateMia. “É uma entidade particular em um espaço da União, cedido ao município com a única finalidade para abrigar o Parque. Nem vamos entrar no mérito da atividade desenvolvida, sabemos que é de suma importância, mas o município não pode arcar com responsabilidades, principalmente de ordem financeira de entidades de qualquer natureza que se ocupam do espaço público e, às vezes, tentando ou sensibilizando parte da sociedade e também o judiciário. Para evitarmos esse tipo de continuidade ilegal, estamos com um processo judicial, que há mais de oito meses estamos aguardando posicionamento da Justiça, no sentido de decidir acerca da desocupação desse espaço”.

A prefeitura afirma que já está com um projeto pronto chamado de ‘Plano B’, enquanto segue o impasse envolvendo esta construção. “Até porque esse Centro é destinado para cuidado com os animais, castração, alguma doença, principalmente se tratando de animais de rua. Agora, o canil tem que ser construído e o espaço que nós temos para providenciar isso está indevidamente sendo ocupado por essa entidade, através de uma sentença liminar que foi decretada e até então o setor jurídico tem tentado fazer com que a Justiça realmente proceda a decisão definitiva desse procedimento sendo favorável ao município ou desfavorável, mas que nos dê a possibilidade de adotar as medidas necessárias para resolver essa questão dos cães soltos pelas ruas, que sabemos que tem causados sérios problemas”, diz o prefeito.

Dr. Welington explica que o município não tem local específico tratar dos animais em situação de rua, em razão desta ocupação. “Mas, nem por isso deixaremos de adotar estas medidas pertinentes. Nós já determinamos à Secretaria de Saúde, que já repassou à Vigilância Sanitária, para que procedesse o recolhimento desses cães, que nós iremos buscar dar uma devida destinação, independentemente de termos um local adequado para o recolhimento. Estamos trabalhando com os municípios da região para que tenhamos a possibilidade de que eles trabalhem junto com seus moradores, no sentido de possibilitarmos o recebimento desses cães como doação, para que essas pessoas possam fazer os devidos cuidados. E dentro do município de Caratinga também, para que nós possamos durante um curto tempo construirmos nem que seja a título provisório e que já estamos fazendo isso, um local de recolhimento desses animais. A partir daí trabalharemos com a doação desses animais”.

Sobre o grande número de cachorros nas ruas de Caratinga, Dr. Welington declara que isso tem sido provocado por algumas pessoas que querem “trabalhar contra a Administração”. “Se esquecendo de que estão prejudicando toda uma população e soltando cães pelas ruas, trazendo cães da zona rural e soltando em vários cantos da cidade. Essa irresponsabilidade já está sendo devidamente averiguada pelo setor da prefeitura, comprovando-se que realmente essas pessoas estão praticando esse tipo de ação, vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis, inclusive fazendo encaminhamento à Polícia Civil e Polícia Militar para que sejam devidamente punidas e respondam por esses atos ilegais”.

Outra questão levantada pela população é a falta de um programa de castração no município. O prefeito alega “sérias dificuldades de ordem financeira”. “Tivemos a doação de um castramóvel por parte do deputado federal Ademir Camilo, que conhecendo os problemas de Caratinga, providenciou e está em trâmites administrativos e burocráticos por ordem do Governo Federal para que nós recebamos. Profissionais para isso nós já temos, resta- nos só o recebimento desse veículo com os equipamentos devidos e nós assim faremos a castração desses animais, procurando evitar com que eles retornem às ruas. Além de estarem de retorno às ruas, ocorra o que está acontecendo hoje, que é uma disseminação de cachorras parindo, justamente pelo fato dos cachorros, também elas, não estarem devidamente castrados”.

Para finalizar, ilustra a falta de repasses por parte do governo. “Aproveito para acrescentar que infelizmente, até o presente momento, além de nós termos tido a obrigatoriedade moral, enquanto município, de custearmos o pagamento de cerca de mais de R$ 28 milhões deixados pela gestão anterior; estamos trabalhando até o presente momento sem nenhum recurso de ordem do Governo do Estado. Pelo contrário estamos deixando de receber, só na saúde o governo tem um déficit para com o município de mais de R$ 16 milhões. Tudo isso impacta, estamos realizando tudo de recursos próprios e se não estamos fazendo mais é porque não temos as condições financeiras suficientes para fazer”.