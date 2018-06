Associação Korion de Desportos conquista ouro, prata e bronze em Mariana

DA REDAÇÃO– No último final de semana, a cidade de Mariana sediou a 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, promovido pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais.

Caratinga foi representada pela Associação Korion de Desportos, com os atletas Ana Cecília, Arthur Avelino, Arthur Costa Pereira da Silva, Arthur Vidal Faria, Bruno Lima Gomes, Darlan Resende, Davi Emídio Ribeiro Paiva, Davi Luca Marques, Emanuel Valentim, Érica Luiza da Silva Lima, Gabriel Alves, Joaber Barbosa Romero, Kilbert Kauan, Letícia Prates de Souza, Lucas Eduardo Soares, Lucas Ribeiro Paiva, Luiz Gustavo Barbosa, Luiz Paulo Prates de Souza, Maikel Freitas dos Santos, Marco Antônio Barbosa, Mirian Marlene Loyola Prates, Natan Marques, Renata Ribeiro Paiva, Richard Rhuan, Rosemeire Meire Marçal, Thairone Veras Barbosa e Vera Bastos.

Eles fazem parte dos núcleos do Centro de Treinamento Esporte Fitness, Esporte Clube Caratinga, Escola Novo Tigre Body Fit Tigre da cidade de Manhuaçu, Academia EdiForma Física da Cidade de Belo Horizonte, América Futebol Clube, CRAS de Santa Bárbara do Leste, Academia Extreme de São Pedro do Avaí e Academia Dom Corrêa, onde somaram 19 medalhas de ouro, nove pratas e três bronzes, tendo como técnicos os professores Weliton de Oliveira e Maikron Barbosa, faixas preta 2º DAN e Luiz Fernando Flores, João Paulo Caldeira, faixas preta 1º DAN.

O mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN e presidente da Associação, faz seus agradecimentos e destaca que a intenção é fortalecer o trabalho, sempre em busca de excelentes resultados. “Esta etapa não foi fácil para estarmos presentes, e graças a Deus e aos amigos que colaboraram com o transporte conseguimos representar bem nossa cidade. Quero deixar nossos agradecimentos em especial a Rede Doctum de Ensino de Caratinga pelo empenho e dedicação em nos apoiar nesta batalha; e aos familiares e amigos dos atletas, pois tivemos um belíssimo resultado conquistando muitas medalhas do que as outras etapas. Quero mesmo agradecer de coração todo apoio e dizer que jamais iremos nos abalar pelas dificuldades. Continuaremos a fazer este trabalho excelente para estes atletas e mais do que nunca fortalecer os laços de amizade e companheirismo entre todos nós, pois como nosso slogan diz ‘aqui a família faz toda a diferença’”.