Doctum Caratinga realiza Semana da Arquitetura

CARATINGA – O curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Doctum de Caratinga, realizou nos dias 20, 21 e 22 de junho, a Semana da Arquitetura. O evento foi realizado em três dias, três momentos distintos de muito aprendizado, onde os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo tiveram a oportunidade de participar.

O primeiro dia da Semana da Arquitetura, foi realizado no dia 20, no auditório da Doctum Caratinga. Teve início às 19 horas, e aconteceu juntamente com os alunos do curso de Direito, em formato de Projeto Integrador, onde os cursos de Direito e Arquitetura, juntos, puderam propor a simulação de uma audiência de tombamento de um Patrimônio Histórico e Cultural de um imóvel fictício, de uma cidade fictícia. O desenvolvimento do trabalho, foi uma maneira de os alunos vivenciarem na prática situações do dia-a-dia.

Já o segundo dia do evento, aconteceu no dia 21, no Casarão das Artes, e foram ministradas três palestras que enriqueceram o conhecimento dos alunos, destinadas ao setor comercial. A primeira palestra foi ministrada pelo Arquiteto Thiago Souza, que apresentou o tema: “A Influência da Arquitetura Comercial”. Já o segundo palestrante da noite foi o senhor Ersoire Lacerda, que apresentou o tema: “Momentos da Iluminação Artificial – Conceitos básicos que todos arquiteto precisa saber”. A terceira e última palestra, foi ministrada pela Arquiteta Camila Corrêa, que falou sobre o tema: “Revestimentos na Arquitetura”.

Já no terceiro e último dia do evento, foi o dia das Exposições dos trabalhos dos acadêmicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Foram reunidos todos os trabalhos de pesquisa no pátio das Faculdades Doctum de Caratinga. Através de maquetes e plantas de construções os alunos exibiram projetos arquitetônicos pensados para atender os mais diferentes clientes.

A aluna Nicole Rodrigues Souza, do 3º período de Arquitetura e Urbanismo, apresentou uma maquete que incluía uma pista de skate, segundo ela a proposta foi pensada no perfil de skatistas. A proposta apresentou padrões necessários para ser aprovada na prefeitura, disse Nicole. “Além da pista de Skate, o diferencial desse projeto foi ter pensado a ergonomia, a orientação solar, onde cada parte da casa tem que ficar, para ter um conforto térmico, e não esquentar demais”.

Arquitetos de renome mundial também tiveram as obras recriadas pelos estudantes do curso de arquitetura e urbanismo, eles servem de inspiração para os futuros profissionais e ajudam a contar a história em desenvolvimento das construções. Uma dessas obras foi recriadas através da maquete do “Museu do Ar americano”, na Inglaterra, que foi criado pelo arquiteto “Norman Foster”. A estrutura abriga aviões americanos utilizados no século passado. A aluna Helen Pinto, do 1º período de Arquitetura, que desenvolveu a maquete, destacou que o museu abriga aviões da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e tem o segundo maior acervo de aviões americanos, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Familiares e amigos dos alunos estiveram presentes na apresentação dos projetos. Para os professores do curso de arquitetura e urbanismo os trabalhos ajudam os estudantes a buscarem novos conceitos arquitetônicos. O professor do curso de Arquitetura Leonardo Caetano, salientou que a ideia é propor um conceito inicial, onde os alunos irão desenvolver trabalhos para clientes potenciais, hipotéticos, onde esses acadêmicos trabalham ao longo do semestre o perfil deste cliente. Aí geram uma diversidade de projetos e conceitos, e cada um com um perfil, assim identificamos como que é a linha de atuação de cada aluno de cada futuro arquiteto.

Rogério Verly Costa, coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Doctum Caratinga, destacou: “num evento como esse, é que o aluno se dá conta do quanto ele está aprimorando o conhecimento dele. Ele vê refletido no elogio do outro aluno, ele vê refletido no elogio da família, ele vê refletido no seu trabalho a sua repercussão. Então é uma constatação do trabalho desenvolvido durante o semestre.