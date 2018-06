Inveja pode ter motivado crime no bairro Esperança

Tentativa de homicídio foi registrada na madrugada de ontem

CARATINGA – Uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar na madrugada de ontem e o motivo segundo a vítima pode ter sido inveja.

A Polícia Militar foi informada que o crime teria acontecido na rua Coronel Antônio Saturnino, no bairro Esperança, e quando chegou ao local, encontrou Lucas Ferreira Lima, 21 anos, que apresentava perfurações na perna e braço esquerdo e sangrava muito. Foi acionado o Corpo de Bombeiros Militares para efetuar socorro, mas familiares da vítima acharam que o socorro demoraria a chegar devido à distância, então assumiriam a responsabilidade e levaram o jovem em um veículo particular, conduzindo-o até a Casa de Saúde União, que foi encaminhado ao bloco cirúrgico, onde foi encontrada outra perfuração no corpo da vítima, nas costas próximo a coluna cervical.

Lucas e a namorada contaram à polícia que estavam conversando em via pública, próximo a um bar, quando apareceu um indivíduo magro, alto, trajando calça e blusa na cor preta, com um pano amarrado no rosto, sendo este de cor preta com listras branca e de arma em punho, aparentando ser um revólver de cor escura, aproximou e efetuou três disparos pelas costas do jovem, que tentou correr, mas caiu ao ser atingido.

POSSÍVEL MANDANTE

Em seguida o autor evadiu sentido a Rua José Trindade Bento (antiga Rua Muriaé), tomando rumo ignorado. Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido encontrado até o final dessa edição.

Lucas disse que não reconheceu o executor do delito, mas afirmou que o mandante do crime seria uma pessoa que lhe inveja. Esse indivíduo foi localizado, mas negou a participação no crime. Porém, ele foi levado para Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.