Obra na Rua Augusto de Morais não tem data exata para começar

CARATINGA– Buracos, lixo, poeira e cratera. O problema de infraestrutura da rua Augusto de Morais, no bairro Esperança, se arrasta por longos anos. As promessas de melhorias passam de governo para governo e a população local já não tem mais esperança. Diversas reportagens já foram feitas no local com objetivo de ajudar aos moradores e mobilizar o poder público, mas nada muda.

Atualmente a situação da Augusto de Morais é ainda mais crítica. A Copasa está fazendo um corte na rua para substituição da rede de água. Com isso o acesso fica ainda mais difícil mesmo para quem passa a pé pelo local. Logo à frente de onde a Copasa está trabalhando, o antigo problema. Mais da metade da rua já caiu, só passa uma pessoa por vez no pequeno acesso e do lado o risco de cair em um grande barranco formado com o que restou do local.

Alcidonea Aparecida de Almeida, 48 anos, do lar, mora na rua há 17 anos e disse que já perdeu as contas de quanto tempo dura o descaso com o local. “Temos todas as dificuldades aqui, idosos têm que passar por outro caminho, tenho dois netos pequenos que não podem sair na rua, pois tenho muito medo de caírem nesse buraco, carros já não passam aqui, tudo é difícil. A prefeitura falou que arrumaria em março, mas nada, troca de prefeito e nada”, reclamou a senhora Alcidonea.

PREFEITURA DE CARATINGA

A Prefeitura de Caratinga informou em nota que todos os procedimentos que dependem da atuação dela própria e são necessários para o início das obras na Rua Augusto de Morais, no Bairro Esperança, foram feitos. “Mas a parte que envolve os proprietários dos lotes onde os muros serão construídos ainda se encontra em negociação judicial, não sendo possível anunciar uma data de início das obras, apenas a previsão de que será iniciada no 2º semestre de 2018”.