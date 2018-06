Livro será lançado na noite de hoje, na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA – Agora chegou a vez de Caratinga. Depois de ter sido lançado com sucesso em Belo Horizonte e Belém, o livro ‘Ziraldo 85 – Ao Mestre Com Carinho’, de grande repercussão nacional, de autoria do cartunista Edra, será lançado às 20h de hoje, na Casa Ziraldo de Cultura, dentro da programação dos 170 Anos de Caratinga.

Para o cartunista Edra, é um lançamento aguardado com muita expectativa, pelas questões que envolvem. “Lançar esse livro em Caratinga é pra mim é uma emoção muito forte. Realizar esse grande sonho de prestar uma importante homenagem a um ídolo, ícone da nossa profissão, na nossa cidade, junto aos familiares, conterrâneos e amigos!”

Durante o lançamento terá a abertura do 14º Salão Internacional de Humor de Caratinga / Edição Especial, com as 85 caricaturas em homenagem a Ziraldo, desenhadas por renomados cartunistas do Brasil e do exterior, com destaques para Maurício de Souza, Ique, Aroeira, Dálcio Machado e os irmãos Chico e Paulo Caruso.

A mostra segue aberta ao público até o dia 27 de julho.

O evento é uma realização Associação Estação Cultural de Caratinga, Editora Melhoramentos e da Prefeitura de Caratinga, que além de dar toda a estrutura do evento, também restaurou a Casa Ziraldo de Cultura.

No lançamento, quem adquirir o livro ‘Ziraldo 85 – Ao Mestre Com Carinho’, receberá também outro livro do autor Edra, “A Saga de Um Cartunista na Terra de Ziraldo” lançado na 1ª Feira Literária de Caratinga, realizada no último dia 22.