Lions Clube Caratinga Itaúna apadrinha núcleo em Raul Soares

DA REDAÇÃO – Uma Comitiva liderada pela presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, compareceu à cidade de Raul Soares a fim de participar de uma reunião com interessados na instalação de um núcleo do Lions Clube naquela cidade.

A reunião contou com a presença de representantes do Lions Clube de São Pedro dos Ferros e de moradores de Raul Soares interessados em associar-se. Foi feita uma apresentação pela presidente Clotilde Junqueira, que explanou sobre os objetivos, missão, visão e valores do Lions Clube Internacional, com exibição de um vídeo institucional. Após vários depoimentos de integrantes do Lions Clube Caratinga Itaúna, dentre os quais o de Celia Bonfim, houve a adesão imediata de sete novos sócios.

Durante a reunião foi eleita a diretoria do novo núcleo do Lions Clube de Raul Soares, sendo: presidente Lucas Magnun Santos Freitas, secretário Oscar Alves Barros e tesoureiro José Gabriel Gomes Santos.

O núcleo é apadrinhado pelo Lions Clube Caratinga Itaúna que o acompanhará até à elevação de núcleo para clube efetivo. Para formação de um núcleo são necessários cinco membros e para a formação de um clube são necessários 20 integrantes.

Em seu primeiro pronunciamento o presidente do Clube Lucas Santos (que participou por muitos anos do Leo Clube de Raul Soares um grupo formado por jovens), afirmou ser uma grande honra poder atuar como gestor na fundação do novo Núcleo e espera contar com todas as entidades, autoridades e toda a sociedade de Raul Soares para que juntos possam realizar atividades em prol do social. “Fazemos parte de um Clube que está em mais de 210 países, conta com mais de 46.000 clubes e mais de 1,4 milhões de associados e realiza diversos projetos mundiais dentre os quais, projetos que envolvem a juventude, ações de prevenção ao meio ambiente, de prevenção e correção da visão, de combate à fome e prevenção ao diabetes, dentre outras metas, tudo através de ações voluntárias e desinteressadas. Estamos muito orgulhosos em nos associarmos ao Lions. Do dia 24 de maio até agora já ingressaram mais quatro associados, totalizando onze membros. Nossa primeira reunião será na primeira semana do mês de julho e estamos muito ansiosos para iniciar os trabalhos que esperamos, será muito abençoado”.

Para a presidente Clotilde Junqueira, a formação do grupo contou com o entusiasmo do jovem governador do Distrito LC-12 João Paulo e sua companheira Aline, além do efetivo trabalho de Karime Felipe Batista, assessora de Olimpíadas Especiais do Distrito, responsável pela mobilização dos novos integrantes. “O Lions Clube Caratinga Itaúna se sente honrado em apadrinhar o novo Núcleo do Lions Clube de Raul Soares e estamos comprometidos a oferecer todo o apoio necessário, augurando que o clube alcance o número de vinte integrantes para ascender de núcleo para Clube de Serviço.

Por sua vez, Karime Felipe Batista afirmou que nada seria possível sem o apoio do Governador do Distrito e sem o apoio do casal presidente Clotilde e Carlos Junqueira. “Agradeço a Deus por participar de um dos clubes mais dinâmicos e atuantes do Distrito LC-12 e isso se mostra, inclusive, pela presença de tantos Companheiros do Lions Itaúna a este evento”, finalizou a assessora.