Doctum Caratinga realiza a II Feira de Startup

Feira de Startup Doctum, conta com a participação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação

CARATINGA – Aconteceu no dia 21 de junho, às 19 horas, no pátio das Faculdades Doctum de Caratinga, a II Feira de Startup, que contou com a participação dos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciência da Computação. A feira tem como objetivo mostrar o desempenho dos acadêmicos, e faz parte da disciplina “Empreendedorismo” ministrada pelo professor Joséster Teixeira.

Segundo Josester, “o principal intuito desse trabalho, interessante estimular criatividade desses alunos, foi tirá-los do conforto da sala de aula foi retirado da sala de aula e aplicar um exercício de simulação. Este ano além do envolvimento dos alunos de administração e de contabilidade, tivemos uma novidade, que foi a junção dos alunos de computação, participando na feira de Startup, porque nós professores achamos que tinha tudo a ver esses alunos que trabalham tanto com tecnologia também trazer suas ideias. Os alunos se dividiram em grupos e trabalharam em busca de construir novas ideias que possam trazer benefícios para a sociedade e para a população”.

Um dos grupos de estudantes do curso de administração investiu em um aplicativo que possibilita o cliente solicitar pela internet a manutenção de veículos. Renato Avelino, aluno do 1º período, explicou: “Nossa empresa, se chama Mega Car, e para facilitar ao cliente, dar maior comodidade, na hora de lavar o seu carro, fazer alinhamento, balanceamento, os clientes entram em contato através do aplicativo e nós vamos até a sua casa, buscar o seu carro, fazemos o serviço desejado. Após o serviço, levamos o carro até à sua casa, entregamos em perfeitas condições”.

Em outro grupo de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, foi utilizada muita criatividade para idealizar uma empresa alimentícia, que garante as crianças uma alimentação saudável vinculada a diversão, a empresa “Fit Kids”, que busca de acordo com os estudantes mostrar que é possível oferecer uma alimentação de qualidade desde a infância. Ícaro Drumond, do 2º período de Contábeis, destacou: “a gente tem tentado trazer também para o público infantil uma alimentação saudável, e trazer também diversos produtos que possam chamar atenção das crianças para associar diversão com a saúde”.

Outro grupo de alunos, do curso de Ciência da Computação, desenvolveu um trabalho com intuito de oferecer mais conforto a população, e facilitar o dia a dia das pessoas. O aluno Eliseu Garcia, do 3º período de Ciência da Computação, explicou que seu trabalho foi baseado em um sistema de automação residencial com inteligência artificial, onde a partir de câmeras, a inteligência se adapta a rotinas do dia-a-dia, e passa a desenvolver o trabalho por si. “Por exemplo: Se você chega todos os dias, às 6 horas e faz café na cafeteira elétrica, a inteligência se adapta e identifica a ação, e passa a desenvolver essa ação sozinha”.

A coordenadora do curso de Ciência da Computação, Fabrícia Pires, reforçou que foi muito interessante a participação dos alunos da computação, na Feira de Startup. Foram realizados projetos utilizando a placa arduino para propor ações de automação residencial com baixo custo, entre outras. “A comunidade foi convidada a participar e nós professores tivemos a presença de pais de alunos, empresários da cidade e outras pessoas interessadas, como alunos de duas escolas públicas da região”.