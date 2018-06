Campanha para pintura do Lar das Meninas

Objetivo é arrecadar recursos para pintura externa do espaço e de alguns cômodos

CARATINGA- A Psicologia das Cores estuda a forma como o cérebro identifica e transforma as cores em sensações. Há quem acredite na sua função terapêutica e o quanto um ambiente agradável aos olhos pode provocar um sentimento de paz e alegria.

Ainda dentro da psicologia, se tratando da área especificamente voltada ao público infantil, a identificação das cores faz com que a criança conheça o ambiente ao seu redor e passe a relacionar objetos do seu cotidiano. O Instituto das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora de Fátima, mais conhecido como ‘Lar das Meninas’ está tentando buscando resgatar essa essência com uma campanha para arrecadar fundos para pintura do espaço, que está bastante deteriorada.

Irmã Andreia do Carmo, que é missionária, explica que atualmente 17 crianças, dentre meninos e meninas, são atendidas no local. A capacidade é para 20 crianças. Mão de obra, tintas ou contribuição em dinheiro são bem-vindas, para dar cores ao espaço, tanto na área externa, quanto em alguns cômodos. “Estamos precisando dar uma melhorada no visual da casa, o que fica difícil para nós custearmos, então temos que sair um pouco agora em campo para ver o que conseguimos. São coisas que normalmente não fazemos justamente por não ter como fazer. Pedimos e não temos muito que reclamar, meus conterrâneos são bem generosos, quando precisamos de alguma coisa é só a gente falar com alguém, que de repente conseguimos. Faz muito tempo, com exceção desse pedaço aqui (recepção), que nem foi muito bem feito, porque já está soltando. Aqui tem muita umidade, então começa a acontecer isso. Mas, precisamos pintar tanto ali na frente como em alguns cômodos da casa. A pintura externa, cheguei aqui há pouco mais de dois anos e já estava feio. Então pelo menos nesse tempo não foi feito mais nada. Vamos precisar também reformar o berçário, já estamos também tentando agilizar isso”.

Segundo Irmã Andreia, para custear as despesas é preciso contar com a solidariedade da população, pois são muitas as dificuldades enfrentadas. “O sistema envolve todas as crianças, meninos e meninas, recebemos, quem manda é o Juizado, nunca dizemos ‘não’, até porque a ideia mesmo é simplesmente receber e eles nos ajudam dentro do possível. A participação em termos de ajuda é da prefeitura é pouca, acho que o povo ajuda bem mais. O povo é muito solidário, sem dúvida nenhuma. E alguns convênios que são feitos, não são grandes, mas são uma ajuda que nem tem como agradecer. É assim, trabalhamos, tentamos cumprir aquilo que o projeto pede. Como não temos nada e não tenho problema em dizer, temos que sair pedindo”.

Quem desejar contribuir para a pintura do Lar das Meninas pode depositar qualquer quantia na conta 00063016-9, agência 0106/operação 013 (Caixa Econômica Federal) ou diretamente no local, situado à Rua Nossa Senhora de Fátima, 220, Bairro Santo Antônio, onde é feito um recibo da doação, caso o colaborador desejar. Mais informações podem ser obtidas pelo 3321-1905 ou e-mail lardasmeninas64@hotmail.com