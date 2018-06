Despachante e diretor de jornal são presos acusados de falsificação de documento público

CARATINGA – O despachante Marco Antônio Pinto, 41 anos, conhecido por “Marquinho”, e o diretor do jornal “O Noticiário” de Inhapim, Afonso Cláudio Vieira, 40, foram presos pela Polícia Civil por falsificação de documento público. O primeiro suspeito foi preso em Caratinga, enquanto o segundo foi detido em Inhapim, cidade onde reside.

O delegado Luiz Eduardo Moura Gomes foi quem comandou as investigações. Segundo ele, no começo do ano, Marco Antônio se apresentou na delegacia como despachante, pessoa que pode fazer tramitação de documentos de veículos em nome de terceiros. De acordo com o delegado, assim que começaram seus trabalhos em Caratinga, o setor de trânsito apurou que começaram a surgir documentos falsos, cujo reconhecimento de firma do vendedor era falsificado. “Todos esses documentos tiveram entrada através do despachante Marcos”, informou o delegado Luiz Eduardo.

Foram instaurados quatro inquéritos policiais para apurar os fatos e em meados de junho, Marco Antônio deu entrada de documentos pretendendo a transferência de uma motocicleta seminova. A moto estava em nome de uma mulher e seria passada para outra. Conforme as investigações, o nome da vendedora e o reconhecimento de firma eram falsos. “A Polícia Civil começou as investigações e descobriu que a vendedora havia falecido em janeiro, ou seja, não tem como uma morta assinar”, pontuou o delegado.

Essa transferência foi negada, porém nesta terça-feira (26) o despachante trouxe à PC uma procuração pública dada pela vendedora do veículo, que faleceu em janeiro. “Essa procuração, datada no dia 22 de junho, dava poderes para Afonso requerer uma segunda via do certificado de registro do veículo, que permitiria tentar uma nova transferência”, explicou o delegado.

A Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante de Marco Antônio, que havia acabado de protocolar o documento na delegacia, e em seu escritório conseguiu apreender outros dois documentos falsos. “Como a vendedora dava poderes a Afonso e já havia indícios que ele fazia as falsificações, a PC acionou a delegacia de Inhapim para prendê-lo. Em sua casa foram encontrados diversos carimbos falsos de cartórios de Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, de Ipatinga, que são réplicas perfeitas”, frisou o delegado.

“Com esses carimbos eles conseguiam reconhecer firma de documento de veículos e com isso, conseguiam dar entrada aqui na delegacia. Eles falsificam a assinatura, o carimbo, a assinatura do tabelião e o selo do Tribunal de Justiça. Eles conseguiam tirar o selo de um documento verdadeiro e colocar num falsificado. E isso só foi apurado devido a cautela dos servidores da Delegacia de Trânsito, que começaram a perceber estranheza nos documentos de pessoas de lugares distantes querendo reconhecer firma em Caratinga”.

Após encaminhamento de ofícios a todos os cartórios que estavam reconhecendo firmas, foi apurado que os carimbos nos documentos apresentados eram falsos.

Marco estava trabalhando desde o início do ano e foram identificados seis documentos falsos apresentados por ele.

A FUNÇÃO DE CADA UM NO ESQUEMA

De acordo com as investigações, Marco Antônio conseguia “esquentar” carros. Pessoas haviam falecido, então precisa passar por procedimento de inventário para depois os familiares se desfazerem dos bens. “Ele (Marco Antônio) falsificava a assinatura e fazia a transferência. Em outros casos o vendedor estava desaparecido, ou não sabiam de seu paradeiro, o carro estava há muito tempo com a pessoa e precisava transferir, eles falsificavam assinatura e reconhecimento de firma e pretendiam a transferência aqui. Está sendo feita uma auditoria no setor para saber se outros documentos acabaram passando, porque era uma falsificação muito bem feita”, disse o delegado.

Afonso falsificava os documentos, as assinaturas e tinha os carimbos. Afonso cobrava R$ 200,00 por cada reconhecimento de firma falso que realizava e R$ 1.000,00 por procuração falsificada. “Afonso foi até o cartório se passando por uma pessoa que já havia morrido. Ele usou uma identidade falsa, o que não foi percebido, e a procuração foi emitida. A procuração é verdadeira com dados falsos, mas os outros documentos encontrados são todos falsos”, salientou o delegado.

Pelas investigações, Marco Antônio ganhava de seus clientes para fazer o serviço e alguns veículos que ele mesmo era o proprietário, ele ganhava com a venda, pois comprava por baixo valor e vendia mais caro depois da documentação estar regularizada.

“As investigações estão no início, os vendedores e compradores ainda não foram ouvidos para não alarmar e as provas serem desfeitas, mas ainda serão ouvidos para saber se possuem alguma participação”, concluiu o delegado Luiz Eduardo.

Os dois foram presos pelo uso de documento falso, cuja pena é de dois a seis anos.