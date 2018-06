Competição aconteceu no último sábado (23), no Caratinga Tênis Clube

CARATINGA – Foi realizado no último sábado (23), o 1º Torneio de Futevôlei. A competição aconteceu nas dependências do Caratinga Tênis Clube (CTC). O torneiro contou com a participação de 14 duplas, reunindo atletas de Caratinga, Ipatinga e Matipó.

A iniciativa de promover o evento partiu de Edmar Ferreira, o ‘Shampoo’. Segundo ele, o futevôlei cresceu muito no país nas últimas duas décadas, vide os resultados obtidos por atletas brasileiros desde os Jogos Olímpicos de 1996, que foi disputado em Atlanta (EUA), e agora esse esporte ganha mais vigor na região. Shampoo, que é morador de Caratinga, destacou que já participou de campeonatos de futevôlei em vários estados brasileiros e essa competição teve como objetivo deixar esse esporte em evidência na cidade.

A competição, que distribuiu troféus aos primeiros colocados, teve a seguinte classificação na categoria Adulto.

1ª lugar: Franklin e Bruno (Ipatinga)

2ª lugar: Shampoo e Fabrício (Caratinga)

3º lugar: Pomba e Davi (Ipatinga)

Já na categoria Infantil, a classificação foi:

1° lugar: Davi de Carvalho e Lucas Henrique

2° lugar: Pedro e Arthur

3° lugar: Victor Emanuel e Humberto.