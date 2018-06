Ação da PM impede roubo no centro e detém o suspeito

CARATINGA – Neste domingo (24), a ação de uma equipe da Polícia Militar impediu um roubo. Os militares detiveram o suspeito Lucas Silvério Lopes de Souza, 26 anos, e com ele foi apreendida uma réplica de arma de fogo.

Segundo a PM, o suspeito estava na rua Major Carlos Teixeira, no centro de Caratinga, quando abordou duas vítimas. Ao perceber a aproximação dos militares, o rapaz fugiu, mas acabou contido pelos policiais na vila João Venâncio. O suspeito foi submetido a busca pessoal, e com ele foi recolhida uma réplica de arma.

Conforme a PM, as característica de Lucas são idênticas as do autor de roubos ocorridos na região da rua Major Carlos Teixeira.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.