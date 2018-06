Morre idosa atropelada na BR-116, em Inhapim

INHAPIM – Uma idosa, 72 anos, foi atropelada na tarde de domingo (24). O acidente aconteceu na BR-116, trecho que corta o município de Inhapim. A vítima, Diolisia de Barros Ferreira, foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Conforme informações, dona Diolisia, moradora do córrego dos Januários, estava caminhado às margens da rodovia. Testemunhas disseram que a idosa foi atropelada ao tentar atravessar a pista. Ela foi violentamente atingida por um táxi, placas de Inhapim.

A vítima foi levada, pelos bombeiros comunitários de Ubaporanga, para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Os bombeiros disseram que a idosa sofreu traumatismo craniano encefálico grave. A vítima não resistiu e veio à óbito ainda na noite de domingo (24). O taxista também recebeu atendimento, pois se sentiu mal com o ocorrido.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas estão em apuração. O sepultamento do corpo de dona Diolisia aconteceu na tarde de ontem, no cemitério municipal de Inhapim.