Evento “Café com Caratinga” comemora 170 anos da cidade

CARATINGA – Na manhã do último sábado (23) foi promovido um evento no Casarão das Artes para comemoração dos 170 anos de Caratinga. Denominado “Café com Caratinga”, o evento teve por objetivo um encontro para um café da manhã com a sociedade civil em geral. Foi preparado também um teatro pedindo a renovação de Caratinga.

O presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de Caratinga), Leonardo Satler, ressaltou que Caratinga é uma cidade tradicional de 170 anos, e ter a oportunidade de participar evento como esse, faz com que a cidade cresça. “As pessoas estão se despertando para poder pensar Caratinga nos próximos 20,30 e 40 anos. Esse sentimento que estamos atravessando agora, não somente em Caratinga, mas no Brasil, de pessoas novas querendo participar dos rumos e das decisões da cidade, da região e do país propriamente, é muito importante”.

Ary Silva, sócio proprietário do “Irmãos Supermercados”, também aprovou a comemoração. “É muito bom um encontro como esse. Estamos esperando mudanças e, se Deus quiser, faremos o mais rápido possível. Caratinga precisa de muita coisa, parou nos últimos 10 anos”.

Rinaldo Grossi, da Viação Rio Doce, também participou do evento em comemoração aos 170 da cidade. “A cidade está bonita, é um clima gostoso, cidade que escolhemos, está de parabéns, temos investimento na educação e agora Pedro está chegando para nosso orgulho, como pré-candidato, pois seria mais uma opção para Câmara Federal”.

Cláudio Leitão, presidente da Rede Doctum, enfatizou que a democracia brasileira precisa ser renovada, revitalizada e passada a limpo. “Acreditamos na democracia, ela é o nosso caminho. Eu fico muito feliz e queria dizer que tudo que imaginei desse dia quando me falaram, desse encontro, foi superado, com um abraço carinhoso, afetuoso e esperançoso de casa um de vocês”.

O vice-presidente da Doctum, Pedro Leitão, falou do momento político atual, do seu amor por Caratinga e como a política pode ser usada para a mudança. “Acho que o amor nos une por Caratinga e todos com único objetivo de usar a política para levantar a voz de Caratinga, pra usar a política para melhorar esta cidade, usar a política para que a gente possa recuperar a importância histórica e política que essa cidade merece ter. A gente está num momento de muita frustração, de muito desânimo com a política e acho que são nesses momentos de dificuldade que a gente precisa reunir força, e essa força vem do amor por nossa cidade, pelo sentimento que a gente tem com Caratinga, e parte daqui, minha raiz está aqui, meu pai nasceu aqui, minha mãe, e esse sentimento me dá força para que a gente possa começar uma caminhada, que tenho certeza que será vitoriosa. Fui secretário de Estado, rodei mais de 190 municípios, em todo lugar que chegava fazia questão de dizer que sou de Caratinga, tenho uma cidade, uma origem, tenho uma raiz e se a gente não estiver ligado a essa raiz, preocupado com essa raiz, a gente não tem autoridade moral pra fazer mais nada. Estou muito feliz com esse dia, com as pessoas que vieram aqui me abraçar, pessoas da sociedade civil, não apenas classe política, pessoas preocupadas com Caratinga e que acham que a gente pode ter uma representação muito melhor”.