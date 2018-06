PARABÉNS CARATINGA!

*Eugênio Maria Gomes

Caratinga, nossa cidade das palmeiras, está completando 170 anos. Cidade dos artistas, dos escritores, de gente querida e importante. Cidade que me acolheu com carinho e que me prestou muitas homenagens nesses dez anos de caminhada literária. O que falar dessa cidade altaneira, da pedra mais linda, da lua mais cheia e de uma gente tão boa? Viajo nos versos do padre José Rocha, para dizer: “Caratinga, cidade esperança! / Flor da mata, gentil arrebol! / Seja fé tua seiva divina, / Seja a hóstia sagrada o teu sol!”; “Têm mistérios teus céus encantados! / Que um dia aspirou o teu ar / Não esquece jamais e, se parte! / Há de em breve saudoso voltar!”.

Já registrei certa vez que, quem conhece Caratinga, jamais a esquece. Quando nos permitimos amar e ser amados pela cidade, não conseguimos mais encontrar lugar melhor para viver. A gente vai e volta. Como assim não encontrar lugar melhor do que Caratinga? É que se pode achar lugar mais bonito, mais cosmopolita, mais desenvolvido, mais rico, porém, dificilmente, se encontrará lugar tão agradável para viver.

No aniversário de 170 anos dessa bela cidade, temos muito para comemorar. Caratinga está ganhando a sua Feira Literária, uma iniciativa do artista EDRA, com a participação de membros da ACL, a Academia Caratinguense de Letras, da qual tenho a honra de fazer parte. Temos uma APAC – Associação de Proteção e Assistência ao Condenado – que é referência no estado; uma Casa de Formação de Padres – Seminário Diocesano de Caratinga – que é tida como exemplo para as demais Dioceses do País; um pool de veículos de comunicação como poucas cidades possuem, incluindo as de maior porte, temos uma Unidade do Tiro de Guerra tão integrada à comunidade, que faz inveja às outras cidades e unidades.

Temos um belo e moderno prédio que abriga o Fórum da Comarca de Caratinga, onde a Justiça é célere e o cidadão é acolhido com cuidado e com respeito; uma Justiça do Trabalho que age com qualidade e parcimônia; um Batalhão da Polícia Militar que trabalha para proteger o cidadão e uma Superintendência Regional de Ensino, dirigida por uma ótima professora, atuando pela boa Educação. Temos Unidades do Corpo de Bombeiros, uma Delegacia Regional de Polícia, um Centro Universitário que é referência no estado, várias faculdades, excelentes clubes de serviços, várias lojas maçônicas, bons supermercados, empresas de transporte de passageiros e belas igrejas. Temos profissionais criativos, voluntários engajados nas mais diferentes causas culturais e sociais, temos filhos da terra atuando nas mais diversas áreas, no Brasil e no mundo.

Mas, por aqui, só temos coisas boas? Claro que não. Temos muito o que melhorar, muito o que ajudar a construir. Nosso rio Caratinga, feio, com jeitão de esgoto a céu aberto, está morrendo. Na terra dos artistas, faltam palcos e espaços adequados para a exposição de suas artes. Na cidade dos escritores, faltam bibliotecas, boas livrarias e incentivos culturais. Na cidade do Muriqui e da Mata Atlântica, faltam respeito e cuidado com o meio ambiente. Temos uma das mais belas praças do interior de Minas, clamando por cuidados, sucumbindo à falta de manutenção e ao domínio pelos moradores de rua.

Mesmo assim, Caratinga é uma cidade muito, mas muito gostosa mesmo para se viver. Seus problemas podem e serão resolvidos, porque sua gente é guerreira e trabalhadora. Uma gente que acredita em dias melhores. E eu me sinto parte dessa corrente em prol de Caratinga. Sou cidadão honorário dessa bela cidade e vivo nela desde os meus quatro anos de idade. Nela, criei os meus filhos, crio os meus netos, escrevo os meus livros, ministro as minhas aulas, desenvolvo os meus projetos, professo a minha fé, admiro a sua gente e brigo ao ouvir falarem mal dela. Eu acredito no potencial dessa cidade, na sua capacidade de se reinventar, de ser próspera e feliz para todos. Parabéns Caratinga!

Eugênio Maria Gomes é professor e Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga; diretor da Unec TV e apresentador de programas nas TVs Super Canal, Sistec, Unec e Três Fronteiras; presidente da AMLM – Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas e membro das Academias de Letra de Caratinga e Teófilo Otoni; membro do MAC – Movimento Amigos de Caratinga, do Lions Clube Caratinga Itaúna, da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga e Grande Secretário de Educação e Cultura do GOB-MG.