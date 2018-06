35 anos praticando os valores do Cooperativismo

O Cooperativismo é a missão do Sicoob Credcooper desde 1984 e se fortalece a cada dia. Os desafios não param e os resultados da nossa gestão demonstram que estamos no caminho certo, consolidando nossa cooperativa junto ao mercado mineiro. Prova disso é que em maio de 2018 saltamos da 33ª para a 15ª posição no Ranking de cooperativas de Minas Gerais. É a busca pela evolução em sintonia com o melhor atendimento ao nosso associado.

Atualmente, nossa cooperativa é a principal instituição financeira em muitos dos municípios de sua base de atuação. Conta com 11.964 cooperados, 138 colaboradores e 11 prestadores de serviços distribuídos em nove Postos de Atendimento – PA, um centro administrativo, além de quatro correspondentes. Administramos 240 milhões de ativos com 180 milhões de operações de crédito e 151 milhões de depósitos, cumprindo nosso papel de fomentar os setores econômico e social .

Em 2017 fomos escolhidos para representar a Crediminas no 1º Fórum de Gestão de Pessoas do Sicoob, em Brasília. Nesse fórum, compartilhamos as experiências bem-sucedidas nas áreas de planejamento e recursos humanos, que aumentam o potencial de expansão para outros centros.

Ao longo dos anos, vários projetos têm levado conhecimento nas áreas de produção, comercialização, gestão financeira e até de pessoas para que os cooperados e suas famílias cresçam de forma sustentável. Nossa história reúne muitas iniciativas de sucesso. Em cinco anos promovemos a Feira do Cafeicultor e do Produtor Rural da Região de Caratinga (Fecap), movimentando o setor agropecuário. A partir da Central de Compra de Fertilizantes, em 2014 e 2015, criamos a Feira de Negócios Agropecuários Sicoob Credcooper (Fenasc), que já é referência em Minas. Só no ano passado foram gerados mais de R$ 30 milhões em crédito.

No campo social temos um cronograma de atividades intenso. Promovemos a formação de jovens em cursos gratuitos de agronegócio e de auxiliar administrativo. Setores como o da produção cafeeira contam com o Sicoob Credcooper no fortalecimento da identidade do café da Região das Matas de Minas. Com o apoio de parceiros criamos um conselho e contribuímos para que nossa região conquistasse o segundo lugar entre as mais importantes do país.

A proximidade com as comunidades, colaborando para seu desenvolvimento e até promovendo o voluntariado, como no DIA C, nos motiva diariamente. Ao completarmos 35 anos percebemos que fomos muito além das pretensões iniciais da cooperativa. Consolidamos nossa credibilidade junto ao cooperado e à população em geral e somos agentes transformadores nesta região. Os projetos continuam sendo ampliados, caminhamos para a criação de uma fundação que gerencie as iniciativas sociais e mantemos a convicção de que o futuro ainda nos reserva grandes feitos.

HISTÓRICO

A rica história da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Caratinga, Sicoob Credcooper, teve início na Cooperativa dos Produtores de Cana da Região de Caratinga Ltda (Coopercana). Ela foi criada em 1984 para ser um agente financeiro e operador de crédito dos produtores que investiam na indústria do etanol. Quando a Coopercana encerrou suas atividades, em 1989, o Conselho de Administração, com apoio da Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Caratinga Ltda (Copercafé), começou a oferecer serviços financeiros e crédito rural aos cafeicultores com autorização do Banco Central.

Naquela época, Copercafé e Credcooper funcionavam em um mesmo prédio, em salas separadas, e só tinham permissão para atuar com agricultores/produtores rurais. As atividades operacionais cresceram e, em 1996, a Credcooper adquiriu o amplo imóvel de época da extinta MinasCaixa, na praça Getúlio Vargas. A credibilidade foi se consolidando junto aos cooperados e em 2001, se filiou à Central Crediminas do sistema de crédito Sicoob.

Em 2008, quando deixou de ser segmentado para produtores rurais e passou para a livre admissão, suas operações aumentaram significativamente. Em 2013 é dado novo salto em busca da profissionalização, com a implantação da Diretoria Executiva.

Neste ritmo de crescimento, o atendimento ao público foi transferido para uma moderna sede na praça Cesário Alvim, em Caratinga, em 2014. O Centro Administrativo permanece na praça Getúlio Vargas. Mas, junto da praça que é o principal cartão postal da cidade o projeto da nova agência se destaca pela beleza da fachada e conforto das instalações.

Externamos nossa eterna gratidão aos nossos associados e parceiros pela confiança, comprometimento e, acima de tudo, pelo envolvimento nos projetos, que, na realidade, são de todos. Ratificamos mais uma vez nosso compromisso maior: a perenidade da nossa instituição, alicerçados nos valores cooperativistas, como transparência, compromisso, respeito, solidariedade, ética e responsabilidade. Como é gratificante ser Sicoob Credcooper. Esta é a mensagem do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.