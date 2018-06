No aniversário de Caratinga, Pedro Leitão faz uma avaliação sobre a cidade

Caratinga comemora seus 170 anos hoje. Esse é um momento de celebração da história e conquistas, mas também uma oportunidade para refletir sobre o futuro da cidade. O DIÁRIO DE CARATINGA conversou com o vice-presidente da Rede de Ensino Doctum, professor Pedro Leitão, que fez uma avaliação sobre o momento que a cidade vive.

Questionado sobre o atual cenário econômico e social, o educador e ex-secretário de agricultura do estado de Minas Gerais citou temas que estão em pauta como a saúde e a falta de oportunidades de trabalho. “Hoje um dos problemas mais graves que atinge a cidade é a saúde. Caratinga precisa resolver esse problema que tem afetado a vida das pessoas. Mas a solução só vai acontecer quando somarmos força, de todos, setor público, privado e pessoas realmente interessadas em melhorar a condição da saúde em Caratinga”, afirma.

Outro assunto que ocupa a preocupação das pessoas é a falta de perspectiva com emprego, sobre o tema, Pedro acredita que os setores público e privado precisam se mobilizar para atrair mais investimentos e assim gerar oportunidade e renda. “Os preços estão subindo e a renda das pessoas não está compatível. Precisamos nos organizar para buscar mais investimentos”, diz.

Para Pedro Leitão, a organização da sociedade é o caminho para avançar nesses e em outros pontos. “Caratinga é uma cidade boa de viver, uma cidade acolhedora, que tem boas pessoas, mas para que fique cada vez melhor, precisamos cuidar dela. Precisamos cuidar das pessoas que vivem nela”, afirma.

Preservar a história sem descuidar do futuro

Pedro falou sobre a importância histórica que Caratinga tem para a região e de sua representação politica que precisa ser retomada. “Nossa cidade historicamente é muito importante para a região e precisamos retomar o seu lugar político nesse momento. Mas só vamos conseguir isso com a soma das lideranças. Não só lideranças do meio político, mas também com as lideranças da sociedade civil, organizando, juntando ideias e forças para que Caratinga possa ser mais ouvida e melhor representada” falou Pedro.

“Nós que somos de Caratinga, que temos uma história ligada a Cidade podemos fazer o que a ela precisa. Para que seja um lugar melhor pra se viver e uma cidade que tenha qualidade de vida, principalmente