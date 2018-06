Pra mudanças: DECISÃO!

Você faz escolhas o tempo todo, toma mais de 2000 decisões todos os dias. Parece exagero, mas é real!

Por muitas vezes em meus atendimentos, costumo perguntar qual a decisão da pessoa que está do outro lado,

e em vários momentos eu recebo como resposta: “Não sei”.

Pois é sobre isso que eu venho falar hoje, será que você não sabe, ou de alguma forma prefere não se comprometer com o seu presente e futuro? Todos nós temos a resposta para tudo que procuramos, você pode buscar fora, pedir opiniões a outras pessoas, porém só você sabe o que vive e como são suas experiências, por esse motivo, a melhor resposta está dentro de você. Mesmo preferindo não ouvir a si e agindo como se não soubesse o que deve ser feito, a falta de ação, também é uma decisão sua!

Estamos tomando decisões 24 horas, portanto no momento em que diz que não sabe o que deve ser feito, você está decidindo, de forma indireta, continuar onde está.

Não decidir-se, é decidir-se pelo cômodo, pelo mais fácil e que já está ao seu alcance.

Faz sentido pra você?

Se está sempre frustrado com o seu emprego, porém não decide fazer algo para que isso mude, você está decidindo-se por continuar com a insatisfação profissional. Se está em um relacionamento falido e não decide o que fazer para mudar essa realidade, você está decidindo-se por continuar infeliz na vida conjugal… Até quando opta por deixar decisões importantes nas mãos de outra pessoa, você está decidindo sair do papel de protagonista da sua vida e viver de acordo com o que os outros desejam.

Que tal uma dose de coragem HOJE?

Que tal tomar as rédeas da sua própria vida e decidir pelo sim ou pelo não, pelo bom ou pelo ruim, mas enfrentar as mudanças que você tanto deseja.

Só você tem o poder de tomar decisões transformadoras em sua vida, e se der errado, tudo bem! A vida é feita de aprendizados… E não decidir, não traz nenhum aprendizado.