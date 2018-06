Apae realiza sua tradicional Festa Junina

BOM JESUS DO GALHO – A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) promoveu na tarde da última segunda-feira (18), sua tradicional Festa Junina. A festa foi prestigiada pelos pais e responsáveis dos usuários da Apae, além de outras pessoas da comunidade, que movimentaram a sede da instituição educacional.

Nayara Coelho, coordenadora da Apae, conta que ficou muito feliz com a participação do público. “Sou grata a todos que apoiaram do nosso arraial, desde as professoras que se dedicaram muito à organização da Festa, até as pessoas que se dispuseram a prestigiar a comemoração aqui na escola”, destacou.

A coordenadora fez referência ainda aos pais, que aproveitaram a oportunidade para agradecer à Associação o trabalho que vem fazendo em nome do desenvolvimento dos seus filhos. “Todos estavam muito empolgados. Só tenho que agradecer a eles, a todos os nossos colaboradores, à Prefeitura Municipal, pelo apoio a mais esta nossa festividade”.

Nayara disse que tudo saiu como o esperado, reafirmando a importância da dedicação de muitas pessoas à iniciativa. “Tudo isso só aconteceu graças ao apoio da comunidade, dos pais dos alunos, e da equipe de profissionais da instituição que trabalham de forma integrada”, finalizou a coordenadora.