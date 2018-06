Centro Universitário de Caratinga reformula política de pesquisas da instituição

CARATINGA– O Centro Universitário de Caratinga acaba de reformular sua política de pesquisas. As mudanças vão facilitar o acesso às informações e estimular a produção do saber.

Toda inovação parte de uma dúvida e por meio da pesquisa pode-se solucionar problemas e mudar a realidade. Com o objetivo de instigar jovens e pesquisadores a solucionar cada vez mais os questionamentos das diversas áreas do conhecimento, o UNEC investe em mudanças. A partir de agora, todas as informações e formulários podem ser acessados pelo site da instituição: www.unec.edu.br.

Representantes da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, pesquisadores e docentes se reuniram na última semana para discutir o assunto.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, Eugênio Maria Gomes, explicou que essa revisão já foi feita em outros departamentos da instituição como a Pós-graduação e o setor de Publicações. “Com as informações disponíveis no portal, os objetivos da instituição de intervir na sociedade por meio da produção de conhecimento serão facilitados”.

Quem deseja fazer pesquisa no UNEC encontra tudo na aba “Pesquisa” no site, onde também é possível cadastrar uma proposta e fazer buscas por temas já existentes. As legislações específicas e os formulários estão organizados nos menus “Comitê de Ética Humano” ou “Comitê de Ética Animal”, dependendo da área pesquisada. Para os novatos, há também um espaço destinado à Iniciação Científica com todo conteúdo esclarecido.

Essa padronização é essencial e é uma padronização inteligente, ressaltou Lamara Laguardia Rocha, professora e pesquisadora do UNEC. “Eu considero essa iniciativa um marco para nós que há muito tempo nos envolvemos com essa área dentro da instituição. O UNEC deixa claro para a comunidade quais são seus objetivos em relação à pesquisa. E mais do que isso, contribui também com uma série de documentos que são essenciais para alimentar nosso bando de dados e que também podem servir de modelo para professores e alunos que estão iniciando esse processo”.

O incentivo à pesquisa fortalece os processos de formação dos estudantes do UNEC, que contribuem também para o desenvolvimento da comunidade. As novidades na política de pesquisa já poderão ser sentidas no VIII Encontro de Iniciação Científica, que acontece entre os dias 25 e 27 de outubro deste ano, na instituição.

“O nosso país possui pesquisadores brilhantes, mas é necessário incentivo”, comentou Vagner Maciel Freris, coordenador de Pesquisa do UNEC. “Cabe às instituições de ensino fomentar a pesquisa, e para isso é necessário que haja estrutura, pessoas capacitadas para fazer a orientação – professores com mestrado, doutorado e especialização, ou até mesmo graduados, mas que tenham a pesquisa enraizada. E eu vejo o UNEC com um potencial enorme para desenvolver esses projetos”.