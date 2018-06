62º Batalhão comemora 243 anos da Polícia Militar

CARATINGA – Criada em 9 de junho de 1775 pelo então governador de Minas Gerais, Dom Antônio de Noronha, a PMMG surgiu com o Regimento Regular de Cavalaria de Minas. Hoje, a Polícia Militar é a instituição que representa um dos mais importantes pilares do Estado na segurança. Sua principal missão é a manutenção e preservação da ordem pública, a partir do planejamento e execução do policiamento ostensivo e repressivo no combate e prevenção à violência e a criminalidade. Mais antiga corporação militar do país, a Polícia Militar de Minas Gerais está presente em todas as cidades do Estado, sendo a única organização mineira com atuação em todos os 853 municípios.

Ontem foi realizada solenidade no 62º Batalhão da PM, em Caratinga, para comemoração dos 243 anos da instituição, que contou também com militares da reserva e novos policiais que acabaram de se formar e chegaram para a unidade.

O comandante do Batalhão, tenente-coronel Luciano Reis, destacou que a Polícia Militar é o patrimônio da sociedade mineira, tida por diversas autoridades como referência de policiamento em todo Brasil, voltado para a comunidade. “Todos seus portfólios são voltados para o bem servir da sociedade mineira, então é motivo de muita felicidade. Caratinga está também contribuindo nas felicitações a Polícia Militar, cultivando valores, respeitando o cidadão e é motivo de muita felicidade, é a primeira solenidade nesta nova unidade”, disse o comandante.

Durante as comemorações, o comandante também destacou que o batalhão está recebendo 50 militares que formaram na regional de Caratinga, e em Manhuaçu, que estarão sendo espalhados nos 22 municípios, ajudando a proporcionar sensação de segurança.

HOMENAGENS

O tenente Christófori recebeu a medalha de Mérito Profissional e falou de sua satisfação em fazer parte desta instituição bicentenária. “É muito gratificante ver que a instituição valoriza seus profissionais; com 12 anos e meio nos quadros da instituição, receber essa medalha é uma honra muito grande, sinal que toda minha dedicação está sendo reconhecida e ainda tenho muito a oferecer para a comunidade de bem. A PM é o topo, responsável por todas as minhas realizações, a farda é minha segunda pele, vou continuar combatendo o bom combate e pretendo até o último dia de labuta continuar com a mesma determinação”.

O sargento Souza Júnior, comandante do destacamento de Piedade de Caratinga, recebeu a maior honraria da PM, que é a medalha Alferes Tiradentes. “Muito honrado com esta homenagem, principalmente porque trabalhamos em uma unidade que temos outros policiais com potencial que poderiam estar aqui também, não poderia deixar de agradecer toda minha equipe de Piedade de Caratinga, pois têm uma parcela muito importante nesta conquista. Tenho dez anos de instituição e a Polícia Militar é um sacerdócio, sou muito realizado e não consigo me imaginar fora daqui”, disse o militar que dedicou a medalha aos companheiros e à sua família.