Atletas de Caratinga participam da 5ª Etapa do Campeonato Mineiro e Brasileiro de Tiro Esportivo

DA REDAÇÃO – No último fim de semana, Manhuaçu recebeu atiradores de diversas cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro para a 5ª Etapa On Line do Campeonato Mineiro e Brasileiro de Tiro Esportivo. Manhuaçu foi uma das 58 cidades brasileiras que realizam ao mesmo tempo as provas. Os atletas Wilson Moura e Arquimedes Moreira representam Caratinga nas competições.

As provas foram realizadas no Ginásio Poliesportivo de Manhuaçu, pelo Clube de Tiro Guardiões do Caparaó, em um estande especialmente montado para as modalidades de Carabina Mira aberta de Ar e modalidades Olímpicas de Pistola de Ar e Carabina de Ar.

Além das Etapas dos Campeonatos, o Clube de Tiro desenvolve o Projeto TEAR – Tiro Esportivo Adaptado de Rendimento, recém aprovado no Programa da Lei de Incentivo – Minas Olímpica. O Projeto atende atletas das cidades de Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Manhuaçu, Durandé, Santa Margarida, Ponte Nova e Tombos, e é desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Manhuaçu, Federação Mineira de Tiro Esportivo, secretarias Municipal e Estadual de Esportes.

No geral, os atletas do Projeto TEAR conquistaram 13 medalhas.

RESULTADOS

Os atletas de Caratinga se destacaram nas modalidades Carabina Mira Aberta de Ar e Pistola de Ar: Arquimedes Moreira ficou com o 4º lugar de Carabina Mira Aberta e Wilson Moura faturou o bronze no campeonato Mineiro e Prata no Brasileiro na Pistola de Ar.

Segundo Wilson Moura, foi uma importante competição em que os atletas do Projeto conseguiram se destacar e conquistar inúmeros pódios. “Agora iniciaremos os preparativos para a 6ª Etapa, que será realizada dia 14 e 15 de julho e para o Campeonato Centro Brasileiro, que será em agosto, no Centro Olímpico, no Rio de Janeiro”, informou.

As empresas que desejarem apoiar o projeto, por meio da Lei de Incentivo, podem entrar em contato com o coordenador do Projeto, Wilson Moura, pelo telefone 31 97587-8190.