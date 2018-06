Helena Tannure reúne grande público

Foram dois dias de evento, com o ‘6° Encontro de Casais Renovando as Alianças’ e ‘2º Encontro de Mulheres’

CARATINGA- O ‘6° Encontro de Casais Renovando as Alianças’ e ‘2º Encontro de Mulheres’, aconteceram na quinta (14) e sexta-feira (15), respectivamente, na Igreja Nova Vida. Os dois dias de evento foram ministrados pela pastora Helena Tannure, membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte.

Caravanas de várias cidades participaram e elogiaram a organização, bem como o conteúdo abordado durante as palestras, com a maneira didática e divertida da conferencista lidar com o público. Helena compartilhou suas experiências com intercessão, arte, adoração, caráter cristão e família.

O fundador do projeto ‘Renovando as Alianças’, Adenilson Geraldo e a pastora Helena Tannure, receberam Moção de Louvor e Aplausos pelo evento, conferida pelos vereadores Rominho Costa (PMDB), Ronaldo da Milla (PTB) e Diego Oliveira (PSD).

Adenilson deixa os seus agradecimentos e adianta que para a edição de 2019, os possíveis nomes são os pastores Rodolfo Abrantes ou Claudio Duarte.