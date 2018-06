Primeiro pit stop marca comemoração dos 70 anos da Rádio Caratinga

CARATINGA – Uma comemoração diferente e cheia de prêmios! Até a chuva resolveu prestigiar o pit stop dos 70 anos da Rádio Caratinga e animou ainda mais a manhã do último sábado (09). O evento aconteceu na Praça Getúlio Vargas, no centro de Caratinga. Uma vez por mês, até novembro, mês de aniversário da rádio, será realizado um pit stop premiado!

A primeira blitz premiada foi um sucesso! Das 10 da manhã ao meio-dia foram vários prêmios distribuídos aos condutores que passavam pelo local sintonizados na 94,1 e ainda, acertavam as perguntas sobre a programação tanto da rádio quanto da Tv Sistec. Uma forma de interação entre ouvinte, telespectador, parceiros e colaboradores do Sistema Caratinga de Comunicação! O evento teve o apoio da Polícia Militar e contou com a participação de diversos parceiros da emissora que também distribuíram prêmios.

Teve ouvinte que veio de Santa Bárbara do Leste especialmente para participar do Pit Stop premiado. Durante o evento foram feitos flashes ao vivo na rádio Caratinga, além da cobertura completa da Tv Sistec através das redes sociais em tempo real! Uma nova forma de acompanhar tudo que acontece na cidade, na região, no país e no mundo, além do novo conceito em entretenimento!

A Rádio Caratinga é a pioneira na comunicação regional. Com 70 anos de história e muita bagagem, a Rádio Caratinga tem muito para integrar, e mais ainda, para dividir com você, ouvinte-telespectador, nosso melhor amigo!