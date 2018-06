Prefeitura não se pronuncia sobre assinatura de contrato com o CASU Hospital Irmã Denise

Processo de credenciamento junto ao SUS já foi homologado, mas Dr. Welington ainda não assinou documento que dá início aos atendimentos

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga ainda não se pronunciou sobre a assinatura de contrato de prestação de serviços com o CASU Hospital Irmã Denise, para atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o evento de assinatura de convênio da Funec-CASU com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), no dia 8 de junho, o deputado estadual Adalclever Lopes (PMDB) e o reitor do Centro Universitário de Caratinga (Unec), professor Antônio Fonseca, ressaltaram que o processo de credenciamento junto ao SUS já foi homologado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e informada ao Ministério da Saúde, com publicação dos 10 leitos de UTI homologados no Diário Oficial.

O DIÁRIO DE CARATINGA vem tentando informações junto ao executivo, sobre a assinatura deste documento pelo prefeito Dr. Welington (DEM), considerado o último passo para que o CASU atenda aos usuários do SUS. No entanto, até o fechamento desta edição não houve resposta.