Vai ter apoio sim

Todo ano é a mesma coisa, independente de quem esteja à frente da LCD, fica sempre a dúvida sobre o apoio da prefeitura ao Regional de Futebol. Sobre a importância da competição não se pode ter dúvida alguma. Afinal, trata-se do mais tradicional e importante campeonato de futebol da cidade e toda a região. Disputado pela primeira vez em 1965, cujo campeão foi o 1º de Maio numa parceria com o Bairro das Graças, o certame é responsável por revelar grandes craques da nossa história e nos premiar com momentos memoráveis pra quem gosta de futebol. Boatos circularam dando conta que não existia uma boa vontade da Superintendência de Esporte em apoiar o certame em 2018. Porém, numa conversa rápida e franca com o titular da pasta, o professor João, está semana, me passou uma posição muito diferente dos boatos. Segundo o superintendente, em momento algum a prefeitura declarou que não irá apoiar a competição. Aliás, até manifestou a intenção de colaborar na organização e promoção do certame. Porém, foi enfático em dizer que os principais clubes de Caratinga precisam se organizar em grupos para discutir de que forma será esse “apoio”. Nos últimos anos, a participação municipal tem sido através da taxa de arbitragem ou parte dela para todos os clubes que representam a cidade na competição. Afinal, já existe uma empresa licitada para a prestação do serviço. Entretanto, pelo que entendi da rápida conversa que tivemos, professor João aguarda uma reunião com todos os clubes da cidade para a próxima semana. Na minha humilde opinião, seria lamentável se os boatos se confirmassem na prática e não fosse dado apoio ao Regional de futebol. Afinal, todas as administrações anteriores apoiaram, e demonstraram respeito pela história do nosso futebol e consequentemente pelos clubes e as comunidades que eles representam.

Quem me conhece, sabe que sempre estive e estarei ao lado dos clubes na defesa de seus interesses. Porém, é necessário que se tenha uma união maior de todos os eles e uma demonstração da real intenção em fazer um campeonato mais forte e transparente. Já que essa tem sido a maior reclamação de todos sobre o certame de 2017.

Mineiros: Agora a pausa

Dos três grandes mineiros no Brasileirão apenas o Atlético terminou bem a 12ª rodada antes da parada para a Copa do Mundo. A vitória de virada sobre o Ceará deixou o time na segunda posição na tabela e manteve a torcida cheia de esperança para brigar pelo título. Porém, resta saber se irá poder contar ou não com seu melhor jogador que tem proposta do futebol árabe.

O América deixou escapar a chance de voltar a vencer. O empate com a Chapecoense em casa foi um resultado ruim. O Coelho sabe que enfrentou um adversário direto pela permanência na série A.

O Cruzeiro também ficou devendo no empate contra o fraco time do Paraná. Mesmo fora de casa, para quem desejar brigar pelo título, são pontos que não se pode perder.

Seleção: Chegou a Hora

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo – Casemiro, Paulinho, William, Philippe Coutinho – Neymar e Gabriel Jesus. Esses são os onze escolhidos por Tite para começar a Copa do Mundo. Teremos um adversário que teoricamente é o mais difícil do grupo. Porém, pelo que o time demonstrou nos últimos amistosos, não tem como negar o favoritismo. Entretanto, a ansiedade da estreia, deve pesar um pouco no início da partida. O jeito é torcer para o gol sair logo pra que a tarefa se torne mais leve.

