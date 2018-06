Prefeitura de Bom Jesus dá início às obras de pavimentação da rua Francisco Margarida

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal deu início, na manhã da última quinta-feira, às obras de pavimentação com bloquetes da rua Francisco Margarida Silva, no bairro Rondon Pacheco.

O serviço foi iniciado com a construção de uma rede pluvial para escoamento de águas das chuvas. “Em uma próxima etapa, vamos fazer o rebaixamento da pista, o assentamento das guias do meio-fio e o assentamento dos bloquetes, do piso intertravado”, explicou Marconi Pereira Coelho, engenheiro responsável pela obra.

Segundo informou, a rede em construção terá 178 metros de extensão, “sendo 98 de manilhas de concreto com diâmetro de 600mm e, 80 metros, com manilhas de 400mm”, detalhou o engenheiro. Marconi disse ainda que a água coletada pela rede descerá por uma escada hidráulica para desaguar em um córrego que fica bem abaixo do nível da rua.

Em relação à área a ser pavimentada, é de 1.723m2, considerando as medidas de outra rua próxima da Francisco Margarida, a José Rosinha, que também será calçada.

“A rua José Rosinha será contemplada também com a construção de calçadas e rampas, que vão favorecer o tráfego de cadeirantes, de pessoas que tenham algum tipo de limitação”, antecipou Marconi.

Para a morador da rua Francisco Margarida, Mariza Pereira, a pavimentação vem trazer grandes benefícios para os moradores daquela localidade. “Vamos deixar de sofrer com a poeira, com a lama dos períodos de chuva. O calçamento torna mais fácil a vida da gente, das pessoas que precisam ser transportadas por ambulâncias, porque facilita também o trânsito”, comentou.

A pavimentação, que integra o projeto de Planejamento urbano calçamento de ruas do município, vai custar aos cofres público R$ 205.713,12 e deve ficar pronta em 180 dias.