8º FESTIVAL CULTURAL DO UNEC

Evento de conclusão do semestre letivo também comemorou os 20 anos do curso de Educação Física

CARATINGA– Na noite da última quinta-feira (14), alunos e professores do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) realizaram o 8º Festival Cultural, comemorando vinte anos de criação do curso de Educação Física. O evento representa a conclusão do semestre letivo e é composto por apresentações artísticas idealizadas pelos alunos de acordo com as disciplinas que organizam o Festival: Ginástica Artística, Dança e História da Educação Física. O resultado, que reúne música, cultura e criatividade, é avaliado pelos professores para complementar à nota final do período acadêmico.

Além desse objetivo, o coordenador do curso, José Antonio Martins Júnior, afirma que o evento também pretende ensinar aos alunos como organizar eventos culturais. E com um detalhe especial: utilizando poucos recursos. “A ornamentação, a estrutura, tudo isso é eles que providenciam. Então, além da confraternização entre os estudantes do curso, nosso objetivo é preparar o aluno para os locais onde ele possa trabalhar futuramente – escolas ou clubes –, sem gastar muito dinheiro, usando o que estiver disponível e envolvendo a comunidade”, explica.

Agda Perciliana dos Santos, do 5º período do curso de Educação Física, é integrante do Grupo São Benedito, que combate o racismo nas escolas de Caratinga. Para ela, falar da diversidade cultural brasileira nas instituições de educação é fundamental. “Dentre os temas propostos para esse evento, meu grupo ficou responsável por abordar a cultura. Nós vamos representar todas as variedades culturais do Brasil, aproveitando para mostrar um pouco do que o país está vivendo: corrupção, racismo, preconceitos e outros problemas que estamos enfrentando”, relatou. Com roupas brancas, turbante na cabeça e pinturas no rosto, Agda quis homenagear a população afrodescendente.

Além de amigos e familiares dos estudantes, também marcaram presença ex-alunos do curso de Educação Física do UNEC. Júnior Pinheiro, que hoje faz Mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), aproveitou para assistir o festival Cultural e matar um pouco das saudades. “Essa experiência do durante a faculdade agregou muito valor à minha vida profissional e pessoal. E o Festival é belo, é inexplicável. Hoje eu vejo a falta que faz e o quanto somou na minha vida. São apresentações simples, porém maravilhosas. É uma alegria muito grande estar no UNEC novamente”, conta.