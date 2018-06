O NOVO CINE ITAÚNA

Cinema abriu suas portas na noite da última sexta-feira (15), com sessão-surpresa de ‘Vingadores: Guerra Infinita’

CARATINGA- Inaugurado e com sessão-surpresa de ‘Vingadores: Guerra Infinita’. A abertura do Cine Itaúna, tão aguardada por Caratinga e região aconteceu na noite da última sexta-feira (15), às 20h30. O detalhe é que o anúncio se deu com apenas 60 minutos de antecedência, testando a emoção e a empolgação do público.

Rapidamente após a notícia da inauguração se espalhar, os caratinguenses correram para conhecer o novo espaço de entretenimento da cidade, situado à Rua Coronel Pedro Martins, 65, centro. O DIÁRIO DE CARATINGA acompanhou a estreia e conversou com o empresário Danilo Botelho, que deu mais detalhes do projeto.

“O cinema foi aberto hoje (sexta-feira), às 20h30 com um filme recordista de bilheteria no ano, batendo todos os recordes. E amanhã (sábado), a gente abre nossas portas às 14h, para venda de ingressos, tendo três sessões: 14h30, 17h30 e 20h30. O Cine Itaúna está com as portas abertas esperando todos os caratinguenses e região”, destacou Danilo.

Conforme o empresário, a ideia é manter as três sessões diárias, mas esta dinâmica pode ser alterada dependendo do filme que estiver em cartaz. “Este filme realmente tem uma demanda grande, mas geralmente trabalho com três sessões ou duas sessões dependendo do filme. Sempre que tiver filme infantil também vamos colocar os horários de 15h e 16h, são as famosas matinês. Mas, todos os dias da semana estamos funcionando”.

Sala de espera ampla e bomboniere, contemplando uma área de cerca de dois mil metros quadrados. A primeira sala de cinema inaugurada tem capacidade para 204 lugares e a tela tem 10 metros de largura por 4 de altura. A segunda sala de cinema que será entregue futuramente, possui 150 lugares.

Quem já passou pelo Cine Itaúna, se surpreendeu com a estrutura. Danilo enfatiza que o cinema foi feito para as pessoas, um lugar de encontro e de celebração. “É um cinema moderno, tecnologia muito boa de som e imagem. A pessoa que vem ao cinema geralmente gosta de comer uma pipoquinha, aqui vai encontrar uma pipoca maravilhosa, refrigerante, suco. Uma área de estar muito confortável, aconchegante, antes do filme fica ali e encontra pessoas. Na verdade o cinema é um programa social. Sair de casa um pouquinho, que tem todo o conforto, mas a gente vai para um lugar que com certeza vai ser tão confortável quanto a sua casa”.

===

CINE ITAÚNA

Funcionamento todos os dias:

Venda de ingressos na bilheteria- A partir das 14h

Sessões – 14h30 / 17h30 e 20h30

Endereço: Rua Coronel Pedro Martins, 65, centro- Caratinga

Filme em cartaz: ‘Vingadores – Guerra Infinita’

Não recomendado para menores de 12 anos

Thanos (Josh Brolin) enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

====

‘Os Incríveis 2’ – 28 de junho nos cinemas

Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Classificação indicativa: a definir.