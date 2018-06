Lançamento de livro que faz um resgate das memórias da cidade, sob a ótica de 42 escritores e Feira Literária serão atrações em noite cultural

CARATINGA- Caratinga 170 anos: Múltiplos Olhares. Este é o nome do livro organizado pelo professor Walber Souza, que será lançado na próxima sexta-feira (22), a partir das 19h, no Instituto Hélio Amaral, com selo da FUNEC Editora.

O livro possui 160 páginas e conta com ilustração do cartunista Edra. Serão produzidos 1500 exemplares, que serão distribuídos gratuitamente. A obra faz parte do “Projeto Livro na Escola”, que consiste na doação de livros para estudantes, como forma de incentivar a cultura e a leitura. Ainda tem apoio da Academia Caratinguense de Letras (ACL), Academia de Letras de Teófilo Otoni (ALTO), Academia Maçônica do Leste de Minas (AMLM) e Instituto Hélio Amaral.

Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, Walber Souza fala sobre este novo trabalho e a importância da literatura no resgate da história de Caratinga. Ele ainda ressalta que será uma noite cultural, pois paralelamente ao lançamento será realizada a Feira Literária.

Como surgiu a ideia de produzir o livro “Caratinga 170 anos – Múltiplos Olhares”?

Este ano Caratinga completa 170 anos, uma data que não poderia passar em branco. Assim, pensei em reunir um grupo de pessoas ligadas à Caratinga para deixar registrado através dos seus olhares um pouco da nossa história e da sua própria história. A história do município de Caratinga que o livro eterniza é a história das próprias pessoas, que de alguma forma confunde-se com a história da cidade.

É um livro de vários autores. Como foi levantar esse ‘time’ de escritores?

Não foi fácil não, pois pensei em vários nomes que poderiam participar do livro. Todavia, praticamente 90% dos convites que foram feitos, foram prontamente atendidos. O livro é composto de 42 textos, todos retratando a relação de cada autor com a cidade de Caratinga. São textos de memórias, causos, situações curiosas que retratam a história de Caratinga pela ótica dos autores, por isso nome “múltiplos olhares”.

Além do lançamento do livro, acontecerá a 1ª Feira Literária de Caratinga. Fale um pouco sobre esse projeto.

A ideia é fazer do lançamento do livro um evento que seja dinâmico, por isso pensamos em algumas atividades concomitantes. A Feira Literária será uma delas, onde os escritores da nossa terra, entre eles: Hélio Amaral, Marilene Godinho, Edra, José Geraldo, Noé Neto, Ivanir Faria, Águida Pereira, Dr. Eugênio, farão em forma de stands uma exposição dos seus trabalhos literários. Aproveito para informar também que o Instituto Hélio Amaral estará aberto para visitação; acontecerá uma exposição de fotos do Onair Freitas; um momento musical com padre Gleidson Forte, entre outras coisas. Portanto, será uma Noite Cultural.

Qual a importância da literatura no resgate da história de Caratinga?

Educação e cultura é o caminho, não consigo visualizar outro. Assim ler é fundamental e o livro é o suporte para que isto aconteça. Dito isto, penso que a literatura além de ser uma forma de resgate, também é uma forma de registro. Contando nossas memórias, resgatamos o acontecido, registramos nossas vidas e permitíamos que as gerações futuras possam desfrutar do passado dos seus antes queridos. A história é a raiz da vida!

Caratinga irá completar 170 anos. Qual é o seu olhar sobre a cidade?

Sinceramente, preferiria nem comentar, mas não fugirei da pergunta. Não consigo enxergar uma Caratinga como a cidade dos meus sonhos, pelo contrário, ela está muito distante. Vejo tanta coisa desumana se perpetuando, uma cidade de 170 anos que ainda vive de forma provinciana e coronelista, mas com ares de enganosos de modernidade. Quem sabe um dia este quadro se altere.

Esta obra será incluída no projeto ‘Livro na Escola?’

Fazer o livro chegar nas mãos dos estudantes é o objetivo central de qualquer atividade literária que participo, como já disse, precisamos nos mexer em prol da educação e da cultura. O Projeto Livro da Escola tem este objetivo e boa parte dos exemplares do livro “Caratinga 170 anos: Múltiplo Olhares” terão esta finalidade.

Deixe um convite para que a população participe do lançamento.

Nossa maior riqueza é a cultura e a educação. Basta olhar a história dos países desenvolvidos para verificar tal afirmação. Por isso, conclamo, participe conosco deste momento cultural, prestigie a cultura, venha participar e conhecer um pouco deste universo literário. Posso garantir, quem passa a conviver e participar não se arrepende. Aproveito para agradecer a todos os coautores do livro que toparam participar deste projeto literário, cada um do seu jeito da sua forma, abrilhantou o livro. Agradeço imensamente ao cartunista Edra, pela valorosa colaboração na criação de cada ilustração que acompanha cada um dos textos. Deixo minha gratidão ao empresário Sylvio Araújo que possibilitou que tiragem do livro chegasse aos 1500 exemplares, exercendo um verdadeiro papel do mecenato contemporâneo. Enfim, sou grato a todos que fizerem deste projeto uma realidade.