Caratinga começa a entrar no clima da Copa

Brasil estreia às 15h de hoje diante da Suíça

CARATINGA – Às 15h de hoje, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante do selecionado suíço. E nesta última semana o ‘verde e amarelo’ começou colorir Caratinga. Se não existem muitas ruas enfeitadas, pelo menos alguns moradores têm colocado a bandeira do Brasil em suas residências. Mas o comércio se adaptou ao clima do mundial e as lojas de material esportivo e o segmento de bares e restaurantes esperam aumentar o ganho nesse período de Copa do Mundo. E o ponto de concentração de torcedores em Caratinga deve ser a Praça Calógeras, em frente ao Caratinga Tênis Clube. Para isso, a Prefeitura de Caratinga irá montar um telão no local. “Vamos todos pra rua, vamos juntos torcer pelo Brasil, vibrar e passar boa energia”, convida a organização.

VERDE E AMARELO EM CARATINGA

Nas copas anteriores, era comum vermos ruas pintadas com as cores do Brasil. Já para esta edição, essas cores vão surgindo aos poucos, como na rua José Carlos Pereira, no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Os moradores se uniram para colocar bandeirolas e pitar o chão de azul, verde, amarelo e branco.

O aposentado Wagner de Oliveira Viana, 53 anos, disse que pela segunda vez participa do enfeite de sua rua para Copa do Mundo. Segundo o aposentado, as pessoas ainda estão desanimadas devido ao momento difícil que o país passa na política, mas destaca que isso não é motivo para deixar de acreditar na seleção brasileira e no país. “Tem muita politicagem, corrupção, mas não podemos perder a esperança, já somos sofridos pelo que estamos passando, não podemos ficar mais tristes”.

Como a maioria dos brasileiros, Wagner é amante do futebol. Torcedor do Cruzeiro e do Vasco, tem a convicção que a seleção conquistará o hexa. “Tenho certeza que o Brasil será campeão, por isso enfeitamos a rua, não tem seleção igual a nossa, somos os melhores”, disse animado Wagner.

Aos poucos o comércio também vai aderindo ao verde e amarelo nas vitrines. Bandeiras, balões e as camisas da seleção brasileira ocupam espaço de destaque. Na loja de artigos esportivos, Podium, que fica na avenida Olegário Maciel, ontem o movimento já era intenso.

O comerciante Flávio Damasceno, 42 anos, disse que acredita muito na seleção e espera o hexa. Camisas, bonés, bandeiras, toucas e chapéus são os artigos esportivos comercializados na Podium. Mas segundo Flávio, o que mais vende mesmo são as camisas. Em época de Copa do Mundo, as vendas aumentam em aproximadamente 30% em sua loja. “O movimento aqui começou há quatro dias e a tendência é aumentar assim que o Brasil fizer o primeiro jogo e ganhar, aí na segunda as vendas melhoram bem”, disse o comerciante animado.

Outros estabelecimentos estão se adequando a competição, como é o caso do restaurante Taberna Mineira, na rua Coronel Pedro Martins, onde bandeirolas foram colocadas. “Enfeitamos pra deixar os torcedores e clientes no clima da Copa”, informa a direção, que acrescentando que o restaurante tem dois aparelhos TV estrategicamente posicionados. “Como haverá muitos jogos na hora do almoço, independente da seleção que estiver jogando, sabemos que o brasileiro gosta de futebol. Assim oferecemos comodidade aos nossos clientes”.

E para os torcedores se programarem, às 9h do dia 22, o Brasil enfrenta a Costa Rica; já às 15h do dia 27, o adversário será a Sérvia. Agora resta saber se o desempenho da seleção vai fazer com que o brasileiro atinja o clima do verão carioca ou inverno russo.

