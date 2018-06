PAINEL 15-06-2018

Café

O preço de café vem se mantendo nas principais praças do Brasil, principalmente com a desvalorização do real. A colheita segue firme na região quente com o café no bom ponto de maturação, mas ainda verde na região fria. Alguns produtores na região fria começaram a colheita e paralisaram em virtude da maturação, outros arriscam e colhe mesmo verde.

Copa do Mundo

Com a vitória de 5 a 0, a Rússia venceu a Arábia Saudita no primeiro jogo da Copa. Para analistas, uma grande surpresa, já que o time anfitrião não vencia um jogo desde outubro do ano passado. Pelo visto, os russos já entendem o linguajar brasileiro, “jogo é jogo, treino é treino”, avisando o que vale é os três pontos.

Política

Até agora nada foi definido sobre os candidatos certos na disputas das eleições em 2018. Sobre a corrida presidencial, a coisa parece mais definida e alguns nomes já são praticamente certos. Mas para o governo de Minas, apenas o PSDB já anunciou o nome do senador Anastasia. O governador Fernando Pimentel (PT) ainda não confirmou se concorrerá à reeleição.

Pedro Leitão

Na santa terrinha, o pré-candidato Pedro Leitão tem feito contatos com diversas lideranças. Ele é nome novo e vem demonstrando entusiasmo em disputar uma cadeira à Câmara Federal.

Denis Gutemberg

O vereador Denis Gutemberg manifestou apoio a pré-candidatura de Pedro Leitão e já está angariando apoio de mais lideranças na campanha do caratinguense. Denis é visto visitando lideranças na santa terrinha em nome de Pedro.

Mauro Lopes

O deputado majoritário de Caratinga Mauro Lopes trabalha com perspectiva positiva. A crise que vive a política caratinguense, pelo visto, não o atingirá. Várias lideranças locais e regionais já manifestam apoio a Mauro Lopes.

Adalclever Lopes

Quem está igual pedra no angu é o deputado Adalclever Lopes. Várias lideranças locais aguardam sua definição, pois querem saber se Adalclever vai ser candidato ao Senado ou mesmo recuar numa candidatura para deputado estadual. Caso dispute uma vaga ao Senado Federal, é possível que maior número de lideranças na região entrem numa coalisão em torno de seu nome. Em caso de concorrer novamente à Assembleia Legislativa, aí os interesses locais prevaleceriam, sendo assim, a luta pelo voto seria mais acirrada.