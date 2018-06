PM cumpre mandado e apreende drogas em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE– Nesta quinta-feira (14), a Polícia Militar realizou operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão na rua Sebastião Cassiano Mafra, no distrito de Santa Maria do Baixio, zona rural de São João do Oriente. A ação resultou na apreensão de drogas e na prisão de uma suspeita.

Os militares foram até a casa onde reside Henrique Altair da Cunha, mas ao realizar cerco, os policiais perceberam que Thaís dos Santos Silva, 19 anos, que é a mulher de Henrique, jogando uma bolsa sobre o telhado da casa ao lado. A guarnição recolheu a sacola e dentro dela foram encontrados 30 papelotes com cocaína, 67 pedras de crack, 56 tabletes pequenos de maconha e outros 50 tabletes da mesma droga, um celular, além de produtos comumente usados para acondicionar drogas.

Thaís foi detida e conduzida para Delegacia de Polícia Civil. Já o suspeito Henrique estava viajando e não tinha sido detido até o final dessa edição.