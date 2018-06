Escolas municipais desenvolvem projetos voltados para a preservação do meio ambiente

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Ações voltadas para a Preservação do Meio Ambiente têm sido desenvolvidas em todas as Escolas Municipais de Santa Bárbara do Leste. Cada Instituição realizou, nos últimos 15 dias, atividades específicas com o objetivo conscientizar os estudantes, despertando neles o interesse pela preservação e os incentivando a cuidarem sempre do meio em que vivem. O trabalho envolveu estudantes, professores e toda a equipe pedagógica.

TRABALHOS DE CADA ESCOLA

– Na Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes I, os estudantes promoveram diversas ações, dentre as quais se destacou a homenagem dos alunos aos agentes municipais de limpeza pública, realizada na última quarta-feira (13 de junho).

– Na Escola Municipal Wanderson de Castro Elias, os estudantes participaram de atividades lúdicas nas últimas semanas e, como acontece todos os anos, plantaram uma árvore nas imediações da Escola, simbolizando o respeito pela natureza.

– Na Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes II, dentre as várias atividades desenvolvidas, os alunos assistiram a uma palestra realizada por Policiais Ambientais, com foco na preservação do meio ambiente e de acordo com a Diretora, Rosilene Laureano, eles já estão colocando em prática o conhecimento adquirido.

– Na Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira, o destaque foi o trabalho artístico desenvolvido pelos alunos com materiais recicláveis. O projeto na instituição promoveu, dentre outras coisas, a criatividade dos estudantes.

Outro destaque foi o trabalho desenvolvido na Escola Municipal Francisco Inocêncio de Moura. Os alunos visitaram a Mata do Sossego, em Simonésia, onde puderam conhecer um pouco mais sobre como é realizado o processo de recuperação de nascentes. Durante o passeio, os alunos apreciaram a natureza, ouviram o barulho das águas e se encantaram em meio a tanta beleza. De acordo com a Diretora Suely Talita, os estudantes voltaram pra casa ainda mais conscientes sobre a importância de se proteger o meio ambiente, como verdadeira fonte de vida.

E fechando as atividades, os alunos do CMEI Alvim Corrêa de Faria fizeram cartazes e trabalhos lúdicos sobre o meio ambiente. O trabalho com os pequenos foi concluído com o plantio de sementinhas de feijão, o que deixou todos os estudantes encantados com o processo de nascimento da plantinha.