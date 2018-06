Prefeitura define horários de expediente durante a Copa do Mundo

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga publicou decreto que dispõe o expediente da Administração Direta e Indireta do município, nos dias úteis em que ocorrer a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA – Rússia 2018.

Os horários de funcionamento serão das 8h às 13h, nos dias em que os jogos ocorrerem às 15h; das 13h às 17h, nos dias em que os jogos ocorrerem às 9h; e será facultativo nos dias em que os jogos ocorrerem às 11h, ambos, horário de Brasília.

O decreto se aplica ao serviço administrativo da Administração Pública Municipal, excetuando-se os das secretarias municipais, coordenadorias, departamentos, diretorias, seções e setores, cujo funcionamento não pode sofrer interrupção, considerados serviços essenciais, tais como saúde, coleta de lixo e defesa civil.

No documento, o prefeito Dr. Welington ressalta que a cada quatro anos, a disputa do Campeonato Mundial de Futebol “atrai a atenção de grande parcela da população brasileira”; que, o futebol é o “principal esporte no nosso país, sendo, ainda, representativo maior do direito ao lazer, bem como símbolo de manifestação cultural”.

O executivo também considerou que já há uma tradição nacional para que nos dias de jogos do Brasil ocorram alterações no expediente de órgãos públicos, de modo a compatibilizar a adequada prestação do serviço público, permitindo a todos os servidores públicos a oportunidade de assistirem as partidas da seleção brasileira.

Jogos da seleção brasileira

A Seleção Brasileira, que é cabeça de chave do grupo E, estreia às 15h de domingo (17) diante da Suíça. A segunda partida será na sexta-feira (22) contra a Costa Rica. Encerrando a fase de grupos, na quarta-feira (27), o Brasil encara a Sérvia.

Horário do jogo do Brasil Horário de expediente 15h 8h às 13h 9h 13h às 17h 11h Facultativo