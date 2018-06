Prefeitura e Associação dos Sem Casa de Caratinga fazem acordo para desocupação de terreno do Bairro Santa Cruz: construção de casas populares

CARATINGA- Acordo e fim da ocupação. Em reunião realizada na noite da última quarta-feira (13), na Câmara Municipal, o prefeito Dr. Welington (DEM) e a Associação dos Sem Casa de Caratinga, ficou decidido que os populares que ocupavam um terreno situado nas proximidades do Conjunto Habitacional, no bairro Santa Cruz, iriam deixar o local.

Conforme o presidente da Associação, João Lourenço, o ‘João Cabeção’, o acordo se deu após o prefeito apresentar um projeto de casas populares, em que estes ocupantes poderiam ser inseridos. “Vamos desocupar o terreno. A partir de hoje (quarta-feira) não tem mais ocupação no loteamento. Tínhamos somente demarcado os lotes, agora, vamos esperar que sejam feitas as casas populares e trazer o cadastro dessas famílias para serem contempladas”.

300 famílias estão cadastradas junto à Associação e a expectativa é de que a maioria seja absorvida neste projeto. “Segundo o prefeito, até meados desse mês já vem a proposta de Brasília, que Caratinga foi contemplada com 900 casas. Essas pessoas vão entrar numa lista e vai ter um cadastro socioeconômico para ver se elas realmente precisam da casa. Das famílias cadastradas hoje, na minha visão são 200 que realmente precisam”.

Apesar do acordo, João Cabeção ressalta que a situação continuará sendo acompanhada e uma nova ocupação não está descartada. “Quero agradecer a todo o pessoal, vou acompanhar essas casas populares. Não vamos abandonar a associação, simplesmente vamos sair do terreno, não estamos perdendo uma guerra. Se perde hoje para ganhar amanhã. Temos que ter tolerância porque não depende só da prefeitura ou da Associação, temos um prazo para esperar. Sei que o doutor Welington é muito honesto, se ele falar que não dá para sair as casas, voltamos a ocupar o terreno”.

PREFEITURA DE CARATINGA

O prefeito Dr. Welington explica como foram as primeiras conversas com os ocupantes e as negociações para que eles desocupassem o terreno. “Fomos procurados pelo pessoal da Associação, solicitando posicionamento a respeito da situação deles. Já vínhamos acompanhando desde o início essa movimentação deles, algumas vezes na Câmara de Vereadores e, percebendo que os vereadores não teriam outra alternativa a não ser buscar saber junto à Prefeitura a possibilidade de que fossem atendidos no seu pleito. E atendendo a essa demanda dos vereadores, procuramos ouvi-los e hoje resolvemos marcar essa reunião”.

A área ocupada é alvo de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa e seria utilizada para construção de 121 casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida em 2009. De acordo com a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, a área desapropriada pelo município de Caratinga em 10 de março de 2009 mede 20.638,70 m², tendo sido acordado com o proprietário, “sem escritura pública”, o valor de R$ 726 mil, dividido em seis parcelas, cujo pagamento seria iniciado no mesmo mês, ou seja, março do corrente ano.

Conforme Dr. Welington, esse é um dos empecilhos para aproveitamento do terreno. “Passamos a eles algumas informações, uma delas é a possibilidade da resolutividade desse caso que já se arrasta há anos do terreno do Bairro Doutor Eduardo, que foi comprado de forma inadequada pela administração à época e o Programa Minha Casa, Minha Vida, que estamos trabalhando junto ao Governo Federal, para que consigamos trazer para Caratinga o máximo de unidades possíveis e diminuir esse débito habitacional que é muito grande em nosso município. Disse para eles que não adiantava nós tê-los procurado antes, porque não teríamos nenhum posicionamento a respeito”.

O prefeito ainda fala alega dificuldades financeiras do município, principalmente, em recursos para a área de habitação. “Da maneira como nós encontramos, ainda assim procuramos sanar as dívidas, mas a situação é crítica. Não temos tido apoio do Governo Estadual no sentido de repasses, a não ser naqueles casos que nós forneçamos o terreno e a Cohab (Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais) vai construir pra gente. Eles entenderam perfeitamente e irão aguardar agora os próximos passos que teremos junto ao Governo Federal, para que possamos passar a eles o que realmente poderemos fazer”.

Os critérios para pleitear uma moradia, segundo Dr. Welington, serão de acordo com a situação de vulnerabilidade socioeconômica. “A prioridade é das pessoas que estão em áreas ocupadas e que tenham cadastro na Secretaria ou no setor de Habitação da prefeitura; que tenham suas fichas previamente analisadas, através de uma assistente social e entenda que realmente elas necessitam de uma moradia. Infelizmente, se encontra hoje ainda pessoas que infiltram nesses movimentos e têm moradia, adquirem um terreno ou casa já construída, simplesmente para vender para outras pessoas, fazendo disso um comércio. É por isso que temos que ter esse cadastro. É uma coisa bem justa”.