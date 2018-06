Morre idoso atropelado por motociclista no Centro

CARATINGA- Na tarde desta quarta-feira (13), um atropelamento foi registrado na Praça Cesário Alvim pelo Corpo de Bombeiros Militar. O senhor Fernandes Antônio de Oliveira, de 69 anos, foi atropelado quando tentava atravessar em um faixa que já existiu em frente ao banco Itaú, mas como ela foi retirada do local e passada uma tinta escura por cima, muitas pessoas confundem se podem ou não atravessar ali. Ele chegou a ser socorrido e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu na noite desta quarta.

No momento que Fernandes tentava atravessar, o motociclista Witalo José de Freitas Correa, de 18 anos, acabou o atropelando, pois não conseguiu frear ao ver o idoso atravessando. O motociclista ficou bastante abalado e não saiu de perto de Fernandes até que ele fosse socorrido.

No momento do socorro, Fernandes apresentava traumatismo cranioencefálico e estava confuso. Ele foi encaminhado a UPA, onde foi identificado que uma costela quebrada no momento do acidente perfurou o pulmão. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu.

No momento do acidente, os documentos do senhor Fernandes acabaram sumindo, quando foram colocados dentro de um boné, por isso o corpo só foi liberado hoje. O velório acontece na capela do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e o sepultamento provavelmente será na parte da tarde, no cemitério São João Batista.

A família pede que se alguém encontrar os documentos de Fernandes Antônio de Oliveira, entre em contato através deste número: (33) 9 8721-7859.