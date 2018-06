Começa hoje a Copa do Mundo 2018

DA REDAÇÃO – A Copa do Mundo da Rússia 2018 tem início às 11h30 de hoje, com a cerimônia de abertura que será realizada no Estádio Luzhniki, em Moscou, com capacidade para 80.000 espectadores. Na sequência, acontece primeira partida do torneio: a seleção anfitriã, a Rússia, contra a Arábia Saudita, às 12h.

A diferença de outras cerimônias de abertura da Copa para esta é que a deste ano estará focada nas apresentações musicais, e será algo mais breve, acontecendo apenas meia hora antes do jogo inaugural. Seus protagonistas serão o cantor britânico Robbie Williams, que diz estar “muito contente e emocionado”, e a soprano russa Aida Garifullina, considerada uma das melhores vozes do país.

Outro nome conhecido no evento será o ex-jogador Ronaldo, campeão mundial nos anos de 1994 e 2002 e eleito apresentador da cerimônia, além de representante brasileiro no primeiro dia do torneio na Rússia.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Já a Seleção Brasileira, que é cabeça de chave do grupo E, estreia às 15h de domingo (17) diante da Suíça. A segunda partida será na sexta-feira (22) contra a Costa Rica. Encerrando a fase de grupos, na quarta-feira (27), o Brasil encara a Sérvia.