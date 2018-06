Mãe e filha morrem em acidente

Tragédia aconteceu na BR-101, em Angra dos Reis (RJ) e as vítimas são da região de Caratinga, mas residiam no estado do Rio de Janeiro. No mesmo acidente, pai e filho ficaram feridos

DA REDAÇÃO – Um grave acidente foi registrado nesta terça-feira (12) na BR-101, a rodovia ‘Rio-Santos’, em Angra dos Reis (RJ). A colisão envolveu um automóvel e um ônibus e fez duas vítimas fatais: Luciana Brígida Pocas da Silva, 22 anos, e sua filha, de apenas 4 anos. O carro era dirigido por Carlos José da Silva, 31, esposo de Luciana e pai da criança. Ele também ficou ferido, assim como outro filho do casal, 2 anos. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Geral da Japuíba. Os dois, segundo o hospital, sofreram traumatismo craniano leve e o estado de saúde era estável.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas do acidente estão em apuração.

VELÓRIO

Luciana era natural de Patrocínio, distrito de Caratinga, enquanto Carlos José é do distrito de Palmeiras, zona rural de Ubaporanga. O casal residia em Angra dos Reis. Segundo informações, os corpos de Luciana e da filha estavam previstos para chegar às 21h de ontem no córrego São Vicente, próximo a São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga. O velório seria realizado na casa do pai de Luciana.

Até o final dessa edição não tinha sido divulgado o horário e local onde aconteceria os sepultamentos.

Informações Diário do Vale/Angra dos Reis