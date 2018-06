Alunos da Engenharia Elétrica da Doctum realizam o II Arraiá Científico

CARATINGA – No dia 07 de junho, os alunos da Engenharia Elétrica das Faculdades Doctum de Caratinga, realizaram a segunda edição do Arraiá Científico, que aconteceu na quadra da faculdade. O evento foi ornamentado com bandeirolas, fogueira e preenchido com diversão e comidas típicas e o principal, muito conhecimento. O Arraiá Científico é um evento que passou a fazer parte do calendário anual do curso, e tem intuito de promover um ambiente descontraído para criação e inovação científica.

O Arraiá foi organizado pelos alunos do 5º período de Engenharia Elétrica, e contou com a participação do coordenador do curso, professor Joildo Fernandes, do professor Ricardo Botelho e do professor Daniel Mageste, que além de ajudar na organização do evento, das batalhas de robôs e da batalha de impressoras, participaram como jurados nas disputas.

Além do clima de festa os alunos apresentaram diversos trabalhos que foram desenvolvidos em grupos. Os estudantes do primeiro período, por exemplo, investiram em um protótipo de uma escada progressiva. Segundo Josué Silva, do primeiro período de Engenharia Elétrica, essa é uma ideia pensada nas pessoas que têm dificuldades em poder subir em ônibus, “ou numa cama de hospital ou até mesmo dentro de casa a ideia do projeto são degraus que saem do espelho da escada”.

O evento ainda contou com a entrega de troféus aos vencedores das batalhas de robôs e das batalhas de impressoras. A aluna Camila Martins, do 5º período de engenharia elétrica, disse que se sente motivada nos estudos em poder colocar em prática os conhecimentos que trabalham em sala de aula e nos Laboratórios.

Segundo os professores do curso, a engenharia elétrica vem proporcionar aos alunos a oportunidade de colocar em prática a teoria da sala de aula, e ressalta o professor Ricardo Botelho, “durante o semestre, os alunos vão fazendo um trabalho que integra às outras disciplinas do curso. Então no dia desse evento, os alunos se divertem, brincam mas aprendem e apresenta os trabalhos produzidos durante o semestre”.

O coordenador do curso de Engenharia Elétrica Joildo Fernandes falou sobre a importância dos alunos apreenderem a conviver em sociedade, e ter essa dinâmica no dia a dia. Para o professor Alexandre Leitão, diretor de Relações Institucionais das Faculdades Doctum de Caratinga, “a Instituição tem preparado muito bem os alunos para o mercado de trabalho e queremos vê-los depois de formados fazerem a diferença no Brasil”.