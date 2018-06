ACL concede título de presidente emérito a Monir Ali Saygli

CARATINGA- A Academia Caratinguense de Letras (ACL) outorgou ao professor Monir Ali Saygli, nascido em 18 de novembro de 1935, o diploma de presidente emérito da instituição.

Monir renunciou ao cargo de presidente da academia no dia 18 de novembro de 2016, passando a presidência para o professor Hélio Amaral que, desde então, continua a tarefa honrosa. “Monir Ali Saygli começou como emérito sapateiro e chegou aos 83 anos como presidente emérito de uma academia que se orgulha de incentivar as Letras na Cidade das Palmeiras. Quem procurar pelo professor Monir na FUNEC o há de encontrar todos dias no turno noturno, cuidando de finanças e zelando pela instituição, da qual foi membro fundador, juntamente com o bispo Dom José Eugênio Correia. Não apenas como pioneiro da FAFIC, não apenas como diretor por muitos anos da CNEC, não apenas como presença constante em iniciativas em favor de Caratinga, mas sobretudo como historiador, gramático e lutador em prol da cultura, o novo diplomado pela ACL é figura icônica e emblemática de nossa cidade”, destaca Hélio Amaral.

Estavam presentes na outorga do diploma emérito os acadêmicos Hélio Amaral; Humberto Luiz Salustiano Costa; Marilene Godinho; José Celso da Cunha; monsenhor Raul Motta; Walber Souza e José Lacerda da Cunha.