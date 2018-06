IMERSÃO EM TECNOLOGIA

Caratinga sedia pela primeira vez o ‘Startup Weekend’, evento com a missão de desenvolver ideias com foco em empreendedorismo e inovação

CARATINGA- “Uma rede global de líderes e empreendedores de alto impacto em uma missão para inspirar, educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades. Um evento de imersão, uma experiência única onde empreendedores e aspirantes a empreendedores podem descobrir se suas ideias de startups são viáveis”. Assim a organização descreveu o evento Startup Weekend (SW), que aconteceu pela primeira vez em Caratinga, tendo início na sexta-feira (8) e encerrando-se no domingo (10).

Conforme o organizador Jacson Tiola, todos os eventos do SW seguem o mesmo modelo básico: qualquer pessoa é bem-vinda para expor a sua ideia de startup e receber feedback de outros participantes. “É um evento de empreendedorismo e inovação, que tem um formato padrão de nível mundial, fomentado pela Techstars, que é uma empresa do grupo da Google. Acontece durante o fim de semana, justamente o nome Startup Weekend, ‘startup’ é uma empresa focada em inovação, em resolver uma ideia específica, com um grupo de pessoas pequeno e depois é altamente escalável”.

As equipes são formadas em torno das melhores ideias (determinadas por votação). A partir daí são 54 horas de criação de modelos de negócios, programação, design e validação de mercado. O final de semana termina com a apresentação dos projetos a empreendedores de sucesso em uma nova oportunidade para receber feedbacks, segundo explica Jacson. “Durante o fim de semana os participantes propõem uma ideia na sexta-feira, monta-se os grupos e ela trabalha um formato de startup durante o fim de semana, com ajuda de mentores e organização. Ficam imersos para desenvolver e evoluir uma ideia e no domingo os grupos fazem uma apresentação e uma mesa de jurados elege os melhores projetos”.

Embora seja um evento que possui apoio tecnológico, puderam participar não somente profissionais da área de tecnologia e computação, mas também aqueles de outras áreas que se interessem por inovação e empreendedorismo. “Temos estudantes, empresários, profissionais do mercado, todos os perfis porque para um negócio são necessários perfis diferenciados, é uma mescla de pessoas e habilidades para desenvolver um projeto”.

OS PROJETOS

Na sexta feira (8) foram apresentadas 28 ideias de projetos. Os próprios participantes votaram nas melhores ideias para serem trabalhadas durante o fim de semana com a ajuda dos mentores. Os projetos selecionados foram: Dyment- Uma empresa focada em mudar a educação de forma intuitiva e tecnológica; Comemore- Um jeito prático de festejar; Easy Buy- Market Place, que fornece comodidade e praticidade em compras de supermercado; EPA Engenharia- Plataforma online de divulgação dos serviços dos engenheiros; Desenrola- Marketplace prestação de serviços; Central do Café- Manejo e desenvolvimento do agronegócio; Conecta- Conecta profissionais com propósito; e Movimentor- Seus rendimentos crescem na mesma medida em que você.

No domingo (10), ​os critérios avaliados pelos jurados foram a apresentação desenvolvida pela equipe no formato de pitch de três minutos, modelo de negócios​ e a inovação apresentada. O projeto vencedor foi a ‘Central do Café’, que apresentou uma proposta de conteúdo, treinamento e gestão para os produtores de café.

BALANÇO POSITIVO

​É a primeira vez que o evento acontece em Caratinga. Jacson destaca que as parcerias foram fundamentais para realização desta primeira edição. “Contamos com apoio de parceiros fundamentais, como o Sicoob Credcooper, Sebrae, Suricato, Agência X, Grupo SSX, X3 Consultoria e Way Soluções. Todos eles têm um apelo de inovação, tudo a ver com o evento e apoio dos empresários locais é fundamental para que o evento aconteça. É um evento sem fins lucrativos, todas as pessoas que trabalham são voluntárias, toda a renda gerada é para custear os materiais, alimentação e para promover outros eventos aqui na região. Então toda a renda é revertida em prol do ecossistema de inovação”.

​O evento superou as expectativas do público e também da organização. Jacson garante que outros projetos estão previstos para a cidade. “Com certeza será o primeiro de muitos Startups Weekend aqui na região, algumas das propostas apresentadas já tiveram contato com investidores. E também se iniciou um grupo para se discutir a inovação e empreendedorismo no município, o ‘Caratinga Valley’. Muitas novidades vêm por aí”.